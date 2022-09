Le bon plan : vos cartouches d’encre vides peuvent vous rapporter gros !

Comme les piles plates, les cartouches d’encre vides de nos imprimantes restent parfois pendant des années dans un tiroir, avant qu’on se décide à les jeter au parc à conteneurs. Car on ne peut pas les jeter dans les sacs traditionnels qu’on utilise à la maison, bien sûr. Mais ce que beaucoup oublient ou ne savent tout simplement pas, c’est que ces cartouches d’encre vides peuvent se monnayer !

Et dans une période où on parle d’inflation et d’un pouvoir d’achat en berne, tout euro est bon à prendre. D’ailleurs, cela peut grimper à 7 euros par cartouche, en fonction du site choisi. Pour ceux qui stockent par paresse, cela peut donc rapidement grimper et payer les prochaines courses de toute la famille. En France, plusieurs sites spécialisés existent, et c’est le cas aussi en Belgique. Nous avons fait le test via le site cartouche-vide.be (facile, non ?) et toutes les marques sont concernées. Une cartouche HP se négocie ainsi entre 0,05 € et 2 € en fonction du modèle. Chez Canon, cela va de 0,50 € et 4 €, ou encore jusqu’à 2 € pour les cartouches Neopost. D’autres marques, comme Epson, semble avoir moins la cote, avec un tarif fixé à 0,01 €…

Pour les envoyer, il faut passer via un colis qui sera expédié par Bpost. La livraison est gratuite au-dessus de 30 €, sinon, elle coûtera 5 €. Il vaut donc mieux constituer un petit stock pour que cela devienne intéressant ! Par la suite, on vous promet un paiement en quatre jours, après vérification du colis, soit par virement, soit via Paypal. D’autres firmes proposent ce type de service, à des tarifs similaires. En magasin, Bureau Vallée, situé à Bruxelles, propose un service physique également.

Mais finalement, pourquoi ce business ? Les cartouches vident seront tout simplement reconditionnées (remplies, donc) et remises en vente. Un geste écologique, mais qui réduit surtout les frais de fonctionnement des grandes marques. Tout le monde y trouve son compte.