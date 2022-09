Avec un crédit rénovation, transformez une ancienne maison de ville en maison de rêve

Faire l’acquisition d’un bien immobilier est souvent l’une des étapes les plus marquantes de la vie d’une personne. Certains ménages en font même leur objectif de vie et orientent véritablement leurs choix du quotidien en ce sens, avec l’idée de se rapprocher toujours un peu plus du bien de leur rêve. Parce qu’une maison, c’est finalement l'endroit sur terre où il est impératif de se sentir le plus en accord avec soi-même. Alors autant faire en sorte de s’en accommoder.

Pour y parvenir, certains propriétaires ou futurs propriétaires font ainsi le pari de la rénovation de leur propre maison ou d’une maison qu’ils souhaitent acheter. Ils voient ce que d’autres ne voient pas, et sentent véritablement qu’ils pourront transformer une maison à priori banale en une maison de rêve. Ou alors, ils estiment simplement qu’un sacré coup de neuf serait le bienvenu. Mais pour y arriver, l’étape du crédit rénovation est bien souvent indispensable étant donné les dépenses que cela implique.

Suivez le guide, on vous explique tout sur le prêt travaux !

Au sommaire de cet article sur le crédit rénovation

● Qu’est-ce qu’un crédit rénovation ?

● Qu’est-ce qui est inclus dans le crédit rénovation ?

● Existe-t-il une différence entre le crédit rénovation et le prêt travaux ?

● Quels sont les avantages du crédit rénovation ?

● Quels sont les taux pour un crédit rénovation ?

● Quelle est la somme maximale ?

● Quelles sont les conditions allouées à l’obtention du prêt travaux ?

● Est-il possible d’effectuer des travaux avec un autre crédit que le crédit rénovation ?

Qu’est-ce qu’un crédit rénovation ?

Lorsqu'il est question d'immobilier et de crédit, et donc in fine du meilleur de ces deux mondes, on pense de manière tout à fait naturelle et immédiate au crédit hypothécaire.

Soutien indispensable pour la plupart des ménages et des particuliers, le crédit immobilier (ou crédit hypothécaire) permet ainsi de faire l'acquisition d'un bien immobilier sans avoir à financer son achat uniquement en fonds propres, et donc, à l'inverse, de le réaliser en se tournant vers l'appui d'un organisme de crédits.

L'idée du crédit rénovation est alors plus ou moins similaire, sauf qu'ici le créancier se charge de vous prêter le montant nécessaire à la réalisation de vos travaux de rénovation dans votre maison, et non à l'achat pur et dur du bien.

En d'autres termes, le crédit rénovation est donc la solution de crédit spécialement dédiée au financement des travaux dans une habitation (maison, appartement, chalet, …).

Appartenant à la famille des crédits à la consommation (à l'inverse du crédit immobilier qui appartient lui à la propre famille spécifique du crédit hypothécaire), le crédit rénovation est donc affecté à la réalisation des travaux dans le bien. Cela signifie que le montant emprunté devra servir expressément à la rénovation, à la modification ou à la modernisation du bien, et que l'emprunt ne sera possible qu'au moyen d'un devis ou d'une facture relative aux travaux.

Qu’est-ce qui est inclus dans le crédit rénovation ?

Quand il est question de rénovation et de crédit rénovation, le premier réflexe à adopter est de comprendre que cela englobe toutes les modifications que vous allez apporter à votre maison, à votre appartement ou à n'importe quel autre type de bien qui est inclus dans la catégorie des biens immobiliers destinés à l'habitation.

On retrouve ainsi toute une palette de travaux possibles grâce à la pratique du prêt rénovation :

- Agrandissement

- Construction d’une terrasse

- Extension

- Réalisation d’un carport

- Travaux d’économie d’énergie

- Changement de luminaires

- Changement de dispositions

- Nouvelle toiture

- Nouveaux sanitaires

- Nouvelle cuisine

- Pose de panneaux photovoltaïques ou solaires

- Installation d’une piscine

- Installation d’un système d’alarme

- Aménagement du jardin

- …

Bref, vous l'aurez compris, cela concerne donc toutes les modifications possibles etimaginables lorsque l'on parle d'immobilier et de logement.

Et forcément, cela implique également que le crédit à la rénovation peut servir à transformer complètement le style architectural de votre habitation !

Il est alors tout à fait envisageable de transformer votre maison de ville en une maisonde rêve ! De passer d'une maison à priori banale dans sa structure à un petit bijou de style et de modernité qui aura pris une valeur inestimable à la seule lumière de votreinspiration.

La plus-value immobilière, voilà donc l'un des grands enjeux du crédit rénovation

Existe-t-il une différence entre le crédit rénovation et leprêt travaux ?

La question sera vite résolue étant donné qu'il n'existe aucune différence entre le crédit rénovation et le crédit travaux.

De manière générale, considérez que les termes suivants signifient exactement la même chose :

- Crédit rénovation

- Crédit travaux

- Prêt travaux

- Prêt rénovation

Quels sont les avantages du crédit rénovation ?

Le souscription d'un crédit de manière générale est forcément allouée à un engagement financier important. Le consommateur emprunteur doit donc bien avoir en tête que cela comporte de grandes responsabilités et que légalement "emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent".

En signant pour un crédit, on crée ainsi une dette financière auprès de son créancier. Dette qui ne sera affranchie que lorsque le prêt sera entièrement remboursé.

Inutile de mettre tous les crédits dans le même panier. En effet, si certains crédits ne sont destinés qu'à la consommation d'un objet, parfois tenant plus de l'ordre du loisir que réellement de l'ordre du confort ou de l'investissement, certains crédits, comme le crédit rénovation par exemple, pourraient très bien vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat.

Imaginez ainsi la plus-value que vous pouvez apporter à une maison grâce au crédit travaux. Dans le cadre d'un home staging par exemple. Vous savez, cette technique rendue célèbre par Stéphane Plaza, vedette des émissions de ventes et d'achats immobiliers, qui touche quasiment au domaine du marketing immobilier et qui consiste à rénover pour un petit budget une maison ou un appartement avant de le revendre.

Parfois ces petits ajustements permettent ainsi de faire gagner de grands montants lors de la revente. Dans ce cas, il est alors envisageable d'effectuer un petit crédit à la rénovation avec l'objectif de la revente en tête. Un prêt qui pourrait se voir rapidement rentabilisé.

D'autant plus qu'il est tout à fait possible de rembourser un prêt travaux par anticipation.

Par ailleurs, la plus-value offerte par le crédit rénovation n’est néanmoins pas la seule.

En effet, on citera ainsi deux autres grands points d'intérêt dans les avantages du crédit rénovation :

- Le fait que le crédit rénovation soit affecté et qu'il soit donc exclusivement dédié à la réalisation des travaux. Si un problème survient en cours de projet, comme une annulation par exemple, le crédit s'annule par conséquent et ne doit pas être remboursé.

- Le fait que les coûts du crédit rénovation en termes de taux restent relativement peu élevés par rapport à d'autres types de crédits.

Quels sont les taux du prêt travaux ?

Le crédit rénovation connaît donc des conditions particulièrement intéressantes en termes de taux.

Ainsi, le fait que le crédit rénovation soit un crédit à la consommation affecté rassure les organismes à la base des crédits. Ce gain de confiance et d'assurance a donc un impact sur les taux du prêt travaux en question.

Chez Wallfin, vous trouverez, pour le crédit rénovation, des conditions aux alentours des 3,69 à 3,99 % en 2022.

Retenez néanmoins plusieurs choses à ce sujet comme le fait que dans le domaine du crédit, les taux du prêt travaux pourront varier en fonction de la durée du remboursement et du montant des mensualités. Ainsi, plus vous remboursez rapidement votre crédit avec des mensualités élevées, et plus les taux seront bas.

Ensuite, pensez au fait que les taux affichés correspondent toujours légalement au TAEG (Taux Annuel Effectif Global). Cet indicateur obligatoire permet de connaître toutes les conditions définies du crédit, ou plutôt tous les coûts liés à celui-ci. Cela implique les frais de dossier et les autres frais d'assurance en plus du montant des intérêts

Quelle est la somme maximale pour un prêt travaux ?

La somme maximale empruntable dans le cadre d'un crédit rénovation pourra varier selon les organismes.

La plupart du temps, le plafond du crédit rénovation/prêt travaux est généralement fixé à 150.000 euros.

Retenez néanmoins que le traitement d'un dossier de candidature en vue de l'obtention d'un crédit rénovation/prêt travaux sera effectué de manière tout à fait personnalisée, au cas par cas, en fonction de la santé financière du candidat.

Dès lors, ce plafond fixé à 150.000 euros ne stipule pas pour autant que tous les consommateurs peuvent aller jusqu'à ce montant, ni même que le plafond de ce montant n'est pas ajustable.

Chaque situation financière est singulière, et le service de proximité offert par Wallfin s'inscrit en ce sens.

Quelles sont les conditions allouées à l’obtention du prêt travaux ?

Les conditions relatives à la finalisation d'un crédit rénovation ne seront pas différentes des conditions liées à la souscription des autres formes de crédit. Ainsi, pour pouvoir soumettre votre demande de prêt travaux, il vous faudra :

- être âgé d’au moins 18 ans lors de la souscription du crédit

- ne pas être fiché à la Banque Nationale de Belgique (BNB) et ne souffrir d’aucun contentieux

- disposer d’une situation financière parfaitement saine

Est-il possible d’effectuer des travaux avec un autre crédit que le crédit rénovation ?

Et bien dans l'absolu, même si cela peut sembler étrange, le crédit rénovation n'est pas le seul crédit qui va vous permettre d'effectuer des rénovations.

L'autre alternative consiste ainsi à se tourner vers le prêt hypothécaire. C'est notamment le cas si vous effectuez de très gros travaux, et cette solution sera donc particulièrement intéressante si cela concerne des sommes élevées avec des remboursements sur du long-terme.

Si tel est le cas, vous avez alors deux possibilités qui baseront leur principe sur votre propre crédit hypothécaire.

Le premier cas de figure concerne les crédits hypothécaires qui sont déjà bien entamés. Comprenez par là les prêts hypothécaires que vous remboursez déjà depuis un moment.

On va alors se concentrer sur le pourcentage du crédit déjà remboursé. Cette partie pourra être empruntée en effectuant donc une restructuration de votre crédit avec les taux en vigueur à ce moment précis (et non les taux négociés lors de la souscription initiale du crédit). Cela vous permet également d'éviter les frais d'achat alloués à la signature d'un nouveau crédit hypothécaire.

2. Votre crédit hypothécaire est déjà remboursé ou le montant remboursé n’est pas assez élevé pour être réemprunté en vue de la rénovation

Le deuxième cas de figure concerne les cas de prêts hypothécaires déjà complètement remboursés, ainsi que les cas où le remboursement est assez récent et donc où le montant n'est pas assez élevé pour être utilisé en vue de travaux de rénovation. L'idée dans ce cas précis est alors de prendre une nouvelle hypothèque pour pouvoir souscrire un nouveau crédit.

Forcément, cette solution va impliquer des frais d’actes de crédit non présents dans le premier cas de figure.

Le plus intéressant reste donc de se tourner vers le crédit rénovation en vue de vos travaux.

Le prêt travaux, ou crédit rénovation, c’est donc la solution idéale pour transformer une maison de ville en une maison de rêve, mais pas que ! Le crédit rénovation fait ainsi partie de ces crédits qui, au-delà de vous coûter réellement de l’argent dans un premier temps, pourraient très bien vous en faire gagner grâce à la plus-value que vous allez apporter à votre habitation dans un second temps. Modernisation, arrangements, nouvelles dispositions, matériaux plus neufs, diminution de la consommation, telles sont les pièces maîtresses et les enjeux du crédit rénovation.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.