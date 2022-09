Comment agrandir sa maison de façon durable avec un petit budget et un crédit travaux ?

A l'heure où les prix des matériaux ainsi que le coût de la vie s'enflamment, la réalisation de vos travaux semble de plus en plus compromise. La mission d’agrandissement se corce donc au vu de votre budget qui se réduit d’année en année et cela, malgré vous.

Difficile ne veut néanmoins pas dire impossible. C'est pourquoi avec notre aide, découvrez toutes les astuces pour réaliser vos projets à l'aide d'un crédit travaux taillé spécialement pour vous !

Un crédit travaux avec un petit budget : un duo possible ?

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux ans, principalement, les prix des matériaux n'ont de cesse d'augmenter. Ces augmentations s'expliquent par une situation socio-économique sans précédent dûe à la Covid-19 ainsi qu'au climat politique tendu dans l'Est de l'Europe.

De fil en aiguille, tous les secteurs professionnels ont été impactés à leur échelle. Entre des pénuries et des délais d'attente toujours plus importants, mener à bien votre travail ou, comme dans le cas présent, mener à bien vos travaux de rénovation, relève d'un véritable miracle.

Résultat : le prix des matériaux et d'autres produits augmentent et votre rêve de rénovation s'éloigne peu à peu.

Les transformations possibles avec un petit budget : toutes les solutions

Comme nous vous l'expliquions au début de cet article, votre souhait de transformer votre maison avec un petit budget peut être exaucé grâce à certaines astuces.

Ensemble faisons le point sur toutes les solutions qui s’offrent à vous !

1. Créer votre extension grâce à un crédit travaux adapté

L'annexe d'une maison est une solution appréciée par bon nombre d'entre vous. Avec cette alternative, vous avez l'opportunité de valoriser des mètres carrés inutilisés et ainsi apporter une véritable plus-value à votre logement. A coup de véranda, de pergola, d'orangerie ou encore de pool house, agrandissez votre maison facilement.

Outre cet aspect d'agrandissement et donc de pièce(s) supplémentaire(s), il est important de préciser que votre logement gagnera en valeur après la réalisation de ces travaux. Votre patrimoine est donc revu à la hausse.

Cela dit, pour financer vos travaux, deux alternatives se présentent à vous :

● Le financement avec vos fonds propres : vous devez économiser suffisamment afin d'assurer le paiement des matériaux et de la main d'œuvre.

● Le financement avec l'aide d'un crédit travaux : gardez vos économies précieusement afin de les utiliser à bon escient. Avec une offre adaptée à votre situation et vos besoins, réalisez enfin les transformations de vos rêves.

Votre choix doit être motivé par vos besoins réels et les fonds dont vous disposez. Il est toujours difficile de chiffrer précisément le montant de vos travaux car dans le domaine de la construction, les surprises sont courantes. Face à cette incertitude, le crédit travaux est une solution qui vous permettra de ne pas vous retrouver piégé financièrement.

2. Une pièce supplémentaire sans annexe grâce au crédit rénovation

Il n'est pas rare de transformer une pièce existante afin d'en créer deux avec des univers complètement différents. C'est le cas des mezzanines par exemple. D'une pièce, vous passez à deux en aménageant quelque peu l'espace. Naturellement, cette alternative est possible seulement si vous possédez une hauteur sous plafond suffisante.

Bien que la création d’un espace supplémentaire au sein d’une pièce déjà existante soit une solution avantageuse financièrement puisque vous ne devez pas construire une annexe, cela représente tout de même un investissement. En effet, l’aménagement d’une pièce pour un faire une mezzanine représente un certain coût.

Afin de vous aider à réaliser votre projet, une solution financière existe : le crédit rénovation. Avec son intervention, vous percevez une somme d'argent - que vous remboursez mensuellement - et qui vous évite d'utiliser vos économies.

Simple, facile et efficace, contracter un crédit rénovation vous permet de réaliser tous vos projets tout en maintenant votre budget en équilibre.

Puisque les prix grimpent en permanence, la tendance de la récup' et de la seconde main fait de plus en plus d'adeptes chaque jour.

L'art de créer à partir de déchets ou de matériaux inutilisés, l'upcycling, peut s'avérer être la solution idéale pour transformer entièrement votre logement à petit prix. Véritable mode de vie, l'upcycling s'est imposé comme une méthode efficace tant dans le domaine du design, de la déco que de la construction.

Attention tout de même à ne pas confondre l'upcycling avec le recyclage. Quand on recycle une matière, on la détruit pour la façonner comme vous le désirez; comme les bouteilles d'eau en plastique transformées en stylo à bille, par exemple. La différence avec l'upcycling est que cette dernière permet de revaloriser l'objet sans dépenser de l'énergie supplémentaire.

En d’autres termes, avec le recyclage vous transformez la matière alors qu’avec l’upcycling vous la revalorisez sans la modifier.

Un exemple d'agrandissement avec la technique de l'upcycling ? La construction d'une annexe en bois réalisée à partir de palettes.

4. Aménagez une pièce existante grâce au crédit travaux

L'aménagement d'une pièce existante en pièce habitable est tant un gain de temps que d'argent. En effet, si vous possédez des caves ou un grenier non aménagés, pourquoi ne pas réaliser des travaux afin de les rendre habitables ?

Avant d'entamer la moindre rénovation, il est important de vous renseigner auprès de votre commune afin d'obtenir un permis d'urbanisme. Vous n'êtes pas sans savoir que la construction en Belgique est régie par le service de l'urbanisme. C'est pourquoi, toutes les constructions ou dans le cas présent, les transformations, ne sont pas permises.

La tâche se complique au niveau des réglementations mises en place par les communes. Il est important de souligner que toutes les communes n'agissent pas de la même manière. C'est la raison exacte pour laquelle il est crucial de se renseigner au préalable.

Comme nous souhaitons vous aider à faire le bon choix, nous estimons qu’il est important de réaliser avec vous une liste non exhaustive des travaux à réaliser pour réhabiliter une pièce telle que votre grenier :

● Mise en place d’un accès pour accéder au grenier sans difficulté

● Isolation thermique et phonique pour les murs

● Isolation de la toiture

● Installation de fenêtre de toit pour obtenir plus de luminosité

● Placement de rangements (armoires, garde-robe…)

● Réalisation des travaux d’électricité

● Placement des revêtements de sol et des murs

Nous vous donnons tout de même deux conseils avant d'entreprendre la transformation de votre grenier :

Vérifiez bien la faisabilité de l'aménagement de la pièce. Si cette dernière est trop petite, il est peut-être judicieux de ne pas entamer les travaux. La transformation de votre grenier ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors, certes, cela revient moins cher d'aménager une pièce déjà construite mais la transformation représente elle aussi un budget qu'il est parfois compliqué d'injecter dans une telle transformation.. Dans ce cas, nous vous proposons de souscrire un crédit travaux afin de vous épauler dans cette étape de votre vie.

5. Les aides financières de la Région wallonne

Une autre solution qui peut vous être bien utile dans la réalisation des transformations de votre logement concerne les aides mises à disposition par la Région wallonne.

Le Gouvernement wallon prévoit des aides pour vous donner un coup de pouce à travers différents projets. Vous souhaitez placer des panneaux photovoltaïques, revoir votre système de chauffage, placer la domotique au sein de votre habitation ou encore obtenir de l'aide pour la rénovation de votre logement ? Votre projet correspond peut-être à l'une des primes mises en place par la Région wallonne.

Attention tout de même, ces aides sont parsemées de conditions en tout genre à devoir respecter.

Le résumé des solutions budgétaires

A travers ces 5 solutions, nous avons tenté de vous offrir un éventail complet de solutions financières pour vous aider à réaliser tous vos projets de rénovation.

Bien entendu, employer une solution ne veut pas dire exclure les autres. Vous pouvez combiner plusieurs d'entre elles afin de diminuer au maximum le prix de vos travaux.

Mais au fait, le crédit travaux, c’est quoi exactement ?

Il est vrai que nous avons directement abordé la question des solutions qui s'offrent à vous lors des rénovations de votre maison. Il est désormais temps de décortiquer et analyser la notion de crédit travaux.

Le crédit travaux : le décryptage sous tous les angles

Le crédit travaux est l'une des filiales de la grande famille des crédits personnels. Pour mieux comprendre le monde parfois un peu compliqué du crédit, il faut voir ce dernier divisé en deux grandes familles :

- D'un côté, vous retrouvez la famille des crédits hypothécaires destinés exclusivement à l'achat de biens immobiliers.

- De l'autre côté, vous retrouvez la famille des crédits personnels destinés à la réalisation de tous vos autres projets.

Au niveau des conditions d'octroi, le crédit travaux répond aux mêmes que celles du crédit personnel. Cela signifie que pour contracter un prêt travaux, vous devez :

- Être majeur

- Posséder une carte d’identité valable

- Percevoir un revenu stable afin d’honorer les mensualités

- Avoir une bonne situation auprès de la Banque nationale de Belgique (ne pas être fiché)

Vous noterez qu'en principe le crédit personnel, ici avec sa variante du prêt travaux, n'exige pas de justificatif d'utilisation de la somme d'argent. C'est d'ailleurs la caractéristique principale du crédit à tempérament.

Cependant, avec le crédit travaux, vous devez fournir des devis.

Notez qu'en fournissant des justificatifs, vous faites de votre crédit travaux, un prêt affecté. Le taux d'intérêt sera donc au plus bas et le crédit sera plus intéressant pour vous.

Existe-t-il des restrictions pour contracter un crédit travaux ?

A proprement parlé, il n'existe pas de restrictions pour contracter un crédit travaux. Néanmoins, plusieurs transformations au sein de votre logement ne relèvent pas du prêt travaux.

Les améliorations énergétiques correspondent plutôt au crédit énergie. Cela inclut le changement de chauffage, le placement de panneaux photovoltaïques… Avec l'aide de notre agence de courtier en crédits personnels, Wallfin, nous vous orientons vers le crédit qui correspond à vos besoins et nous recherchons le taux le plus intéressant pour vous.

Pensez au monde de demain avec une (re)construction écologique et un crédit travaux adapté

Comme nous vous l’avons expliqué implicitement tout au long de cet article, la tendance de la construction commence à s’inverser. Nous sommes tous directement concernés par les enjeux climatiques et changeons donc nos habitudes pour aider à diminuer nettement les émissions de CO2 et les autres gaz polluants.

Le domaine de la construction ne fait pas exception à cette tendance écologique. Si vous désirez bâtir une maison ou un autre projet immobilier, passez au "Quasi Zéro Énergie"

Brièvement, les maisons Q-Zen sont l'avenir de la construction. Elles s'inscrivent dans une démarche écologique afin de consommer moins et mieux. Terminé les pertes énergétiques avec une mauvaise isolation ! Avec les maisons Q-Zen, soyez certains d'obtenir une excellente performance énergétique.

Naturellement, pour la construction ou la reconstruction de votre maison, des aides sont mises à votre disposition ainsi que des crédits adaptés que nous trouverons ensemble !

Le conseil de Wallfin pour un crédit travaux adapté

Notre conseil primordial après toutes ces informations est de dresser un bilan de vos besoins et de vos projets. Lorsque vous avez cerner l'essentiel, prenez tous vos renseignements auprès de votre commune pour les autorisations urbanistiques et des aides financières disponibles.

Pour le crédit travaux en question, là aussi la règle d'or est de prendre votre temps et d'analyser le marché. De cette manière vous avez plus de chances de trouver le prêt travaux au taux d'intérêt le plus intéressant.

Astuce : pour mettre toutes les chances de votre côté, faire appel à un courtier est une sage décision. Chez Wallfin, nous mettons notre longue expérience à votre service et nous recherchons le crédit taillé spécialement pour vous en passant le marché à la loupe.

À chacun ses projets, à chacun ses envies. Donnez vie à vos envies grâce à un crédit travaux sur mesure signé Wallfin

