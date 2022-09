Contracter un crédit personnel quand on est jeune : est-ce possible ?

Vous souhaitez contracter un crédit personnel pour vous aider dans cette aventure mais vous avez peur de ne pas être pris au sérieux, d’être recalé à cause de votre jeune âge ? Il est vrai que les banques sont en perpétuelle quête de stabilité et confier son argent à un jeune tout juste sorti de l’école voire, encore aux études, est loin d’être gage de confiance.

Alors est-il possible de souscrire un crédit personnel quand on est jeune, dans quelles circonstances ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’obtention d’un crédit personnel en étant jeune avec Wallfin, votre spécialiste en crédits personnels !

Jeune et emprunteur, un rêve inaccessible ?

Vous êtes jeune, à la recherche de la solution qui vous permettrait de réaliser un projet qui vous est cher ou tout simplement de vous aider à surmonter une période difficile financièrement parlant ?

Se tourner vers le crédit à la consommation, également appelé crédit personnel ou crédit à tempérament peut alors être une solution envisageable !

Vous êtes jeune et aspirez à de petits ou plus grands projets, vous souhaitez acheter votre première voiture, vous souhaitez partir découvrir le monde, vous cherchez la solution qui vous permettrait de financer vos études ou encore de simplement joindre les deux bouts d'un mois particulièrement compliqué ?

C'est dans ce type de situations que le crédit personnel peut intervenir. Mais encore faut-il convaincre la banque de votre sérieux et prouver à l'organisme prêteur que vous serez une personne de confiance et ce, "malgré" votre jeune âge, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance.

Le crédit personnel, la solution pour réaliser nombre de vos projets

Le crédit personnel est une solution avantageuse pour de nombreuses raisons.

Sachez ainsi qu'en contractant un crédit personnel, vous optez pour un prêt à taux et à mensualités fixes et vous profitez également d'une durée fixée à l'avance !

Quoi de mieux pour éviter les mauvaises surprises pouvant survenir avec un prêt à taux variable.

Pas de changements de taux durant le remboursement de votre prêt, pas de stress lorsque les éventuelles échéances approchent, vous conservez les mêmes modalités durant toute la durée de votre contrat de crédit.

Contracter un crédit personnel quand on est jeune

Souscrire un crédit à tempérament quand on est jeune va beaucoup dépendre d’un cas à l’autre.

En effet, lorsque vous allez faire votre demande de crédit auprès de la banque, l'objectif de l'organisme sera de s'assurer de votre solvabilité, de s'assurer que vous serez bien capable de respecter votre engagement, que vous êtes une personne de confiance.

C'est pour éviter de se retrouver avec des personnes insolvables, incapables de rembourser leurs dettes que les organismes prêteurs ont mis en place une série de conditions à remplir afin de pouvoir prétendre au crédit à la consommation.

● Vous pouvez certes contracter un crédit lorsque vous êtes jeune mais vous devez néanmoins être âgé d'au minimum 18 ans, avant de pouvoir souscrire à un crédit personnel.

● Vous devez posséder une carte d'identité valable,

● Vous devez être domicilié en Belgique,

● Vous ne devez pas être en défaut de paiement et être cité sur la liste des mauvais payeurs de la BNB,

● Et enfin, et non des moindres, vous devez pouvoir prouver que vous serez bien apte à rembourser votre dû, que vous possédez un revenu fixe et stable qui vous permettra de respecter votre engagement durant votre contrat de crédit.

Comment mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre crédit personnel ?

Vous êtes jeune et vous souhaitez contracter un crédit personnel pour l'un ou l'autre de vos projets ? Que ce soit pour partir découvrir de nouvelles contrées à l'autre bout du monde, pour financer votre toute première voiture, vos études ou simplement pour vous aider à faire face à d'éventuels imprévus, le crédit personnel peut vous aider dans de nombreuses situations.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et donner toutes les raisons à votre banque de vous faire confiance, il y a plusieurs possibilités.

Vous venez de vous lancer dans la vie active et vous avez la chance de profiter d'un CDI (contrat à durée indéterminée), c'est un gros plus qui vous aidera sans nul doute à convaincre votre banquier de vous accorder ce prêt.

En effet, le fait d'avoir un contrat durable et un salaire stable rassurera votre organisme prêteur et vous donnera plus de chances de pouvoir profiter du crédit personnel dont vous avez besoin.

Vous avez un CDI ou même un CDD et le soutien de vos parents ou d'un proche ? vous pourrez alors clairement avoir une chance de profiter du crédit personnel que vous convoitez.

Il est important de se rendre compte que le crédit personnel, bien que pratique, reste tout de même un engagement de taille qui peut avoir de réelles conséquences sur votre vie au quotidien et sur le long terme.

En effet, opter pour la solution du crédit personnel vous forcera à rembourser un certain montant chaque mois et ce, durant de nombreux mois, selon le crédit choisi.

Des frais de dossier mais aussi des intérêts à rembourser qui peuvent devenir une charge lourde à porter lorsque vous commencez tout juste dans la vie active.

Alors, avant de vous lancer corps et âme dans cette aventure qu'est le crédit personnel, n'hésitez pas à faire une liste de pour et de contre afin de vous assurer que cette solution est bien celle qui répondra le mieux à vos attentes.

Faire appel à un courtier en crédits pour vous accompagner dans vos démarches de crédit personnel

Vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous y prendre pour trouver le crédit personnel le plus adapté à vos besoins, comment vous y prendre pour convaincre la banque que vous êtes une personne de confiance ? Vous n'avez pas forcément le temps ni les connaissances nécessaires pour négocier avec les organismes prêteurs ?

Alors, vous pouvez faire appel aux compétences, à l'expérience et aux connaissances accrues dans le domaine d'un courtier en crédits comme Wallfin.

Spécialiste du crédit personnel, Wallfin sera votre compagnon d'aventure durant toute la recherche du crédit parfait selon vos besoins et votre situation.

Un accompagnement personnalisé à travers chaque étape de l'obtention de votre crédit étudiant, crédit vacances, crédit voiture ou un tout autre crédit à tempérament sur mesure.

Le regroupement de crédits étant jeune, est-ce possible ?

Vous avez pu contracter plusieurs crédits personnels, voire même un crédit hypothécaire ?

Malheureusement, les temps sont durs et vos mensualités auparavant accessibles deviennent de plus en plus compliquées à gérer ? Alors, c'est peut-être le moment de se renseigner quant à la solution du regroupement de crédits.

Le regroupement de crédits permet d’alléger le poids de vos multiples crédits !

Comment ? En regroupant les différents crédits en un seul et même prêt.

Cela vous permet, de cette façon, de ne rembourser qu'une seule mensualité, auprès d'un seul organisme, un seul interlocuteur.

D'autant plus que cette méthode permet également d'allonger la durée de votre crédit ce qui aura indiscutablement une répercussion sur le coût de vos mensualités.

Retrouvez un équilibre dans la gestion de votre budget grâce au regroupement de crédits.

Mais est-ce que la banque consentira à vous octroyer un regroupement de crédits en tant que jeune ?

Tout va dépendre de votre situation, un dossier va être étudié au cas par cas. Ainsi, si vous arrivez à prouver que le regroupement de crédits est bien la solution qu'il vous faut et qui vous permettra de vous remettre sur les rails, si vous arrivez à assurer à la banque que vous serez bien capable de rembourser votre dû grâce au regroupement de crédits, être jeune ne vous empêchera alors pas de profiter du regroupement de crédits.

Etudiant et emprunteur, une utopie ?





Dans cet article, nous avons passé au crible tout ce qu'il fallait savoir sur le crédit personnel quand on est jeune. Toutefois, il reste un élément important qui n'a pas encore été abordé et qui est pourtant une période essentielle durant la vie de nombreux jeunes et durant laquelle l'obtention d'un crédit personnel pourrait faire le plus grand bien.

Nous parlons bien évidemment des études.

Bien que les études en Belgique soient largement plus accessibles par rapport à d'autres pays comme les Etats-Unis, elles n'en restent pas moins coûteuses. En effet, entre le coût des manuels, du logement, du matériel scolaire ou encore de l'alimentation, il peut vite devenir difficile de jongler entre ces divers frais, somme toute assez légers mais qui mis bout à bout, devient une somme bien plus que conséquente.

C'est dans l'optique d'aider ces jeunes à se concentrer sur leurs études et non sur les coûts de leurs études qu'est apparu le crédit étudiant.

Toutefois, contracter un crédit étudiant nécessite de posséder un revenu stable et suffisant afin de rembourser chaque mois le crédit. Pour se voir octroyer ce prêt étudiant tant espéré, vous pouvez donc :

● Trouver un travail stable sur le côté qui vous permettrait de rembourser votre dû,

● Vos parents peuvent également contracter le crédit de leur côté afin de vous aider à financer vos études.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le crédit personnel quand on est jeune, n'hésitez pas à contacter un courtier en crédits comme Wallfin ! En tant que spécialiste en prêts personnels, nous pourrons vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre profil et à vos besoins !

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.