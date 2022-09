Crédit voiture neuve : les frais connexes à connaître

Gardez à l’esprit qu’une nouvelle voiture s’accompagne également de différents frais à devoir honorer.

Ensemble, refaisons le point sur le crédit auto et les frais annexes liés à cet achat.

Le crédit auto en 2022 : les tendances

L'achat d'un véhicule est un acte par lequel un large nombre d'entre vous passe un jour ou l'autre. Véritable incontournable de la vie actuelle, la voiture s'est imposée comme le must have des temps modernes.

Le seul bémol lié à ces bijoux de technologie - toujours plus performants que leurs prédécesseurs - est le prix.

Il est vrai que les voitures s'avèrent être de plus en plus onéreuses. Il est donc plus compliqué de s'offrir la voiture de vos rêves sans un petit coup de pouce financier. Heureusement, une solution a été mise en place dans les années 20 et se trouve être toujours d'actualité, à savoir le crédit pour voiture neuve.

Le crédit pour voiture neuve : son histoire

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer la notion du crédit auto, il est important de connaître son histoire et les raisons de sa création.

Comme nous vous le disions précédemment, le crédit auto a été mis en place dans les années 20 par André Citroën qui s'est lui-même calqué sur le modèle de General Motors aux Etats-Unis. En résumé, ce modèle consiste à créer une filière bancaire pour ainsi tenir un rôle d'intermédiaire entre le constructeur et le particulier.

Naturellement, ce modèle a évolué au fil des années et les banques que nous connaissons actuellement ont contribué à cette évolution.

Un siècle plus tard, la notion de crédit voiture n'a pas changé puisqu'un organisme vous prête toujours de l'argent en contrepartie d'un remboursement total de la somme empruntée majorée d'une somme supplémentaire pour récompenser cette prise de risque pris par l'organisme.

Le prêt pour votre voiture neuve en 2022 : les solutions financières disponibles

Le temps est venu de décortiquer la notion de crédit pour l’achat de votre nouveau véhicule tout en analysant les différentes solutions qui s’offrent à vous.

Il est important de savoir que le crédit voiture s'inscrit dans la famille du prêt à tempérament, appelé également crédit personnel ou encore prêt à la consommation. Cela signifie que le crédit auto répond aux mêmes conditions d'octroi qu'un crédit personnel classique. Vous devez donc :

- Être majeur

- Être en mesure d’honorer les mensualités (avoir un salaire stable)

- Être en possession d’une carte d’identité valable

- Détenir une bonne situation auprès de la Banque nationale de Belgique (ne pas être fiché)

Si vous répondez favorablement à ces critères en apportant des preuves de cela à votre banquier ou votre courtier en crédit, votre demande de crédit a de grandes chances d'être acceptée.

Notez qu'un crédit personnel ne requiert pas d'apport de justificatifs concernant l'utilisation de la somme d'argent prêtée. Cela signifie que vous avez la liberté de l'utiliser comme bon vous semble. Dans ce cas, votre crédit peut être qualifié de prêt non affecté. A l'inverse, si vous apportez des preuves d'utilisation de la somme d'argent comme le bon de commande de votre voiture dans le cas présent, un taux d'intérêt plus intéressant peut être trouvé. Dans ce cas, vous contractez un crédit personnel affecté.

Le crédit voiture pour les véhicules d’occasion

Il est important que vous sachiez qu'il existe également des crédits voitures dédiés au véhicule d'occasion.

Ce crédit pour voiture d'occasion fonctionne sur le même principe que son homologue, le crédit auto pour voiture neuve. La différence entre les deux alternatives financières concerne l'âge de la voiture. Une voiture est considérée comme d'occasion lorsque cette dernière a plus de 3 ans. Cet âge varie d'une banque à l'autre. Pour certaines banques, une voiture d'occasion est considérée comme telle lorsque cette dernière a plus de 3 ans.

Évidemment, le choix d’une voiture d’occasion est un choix qui vous est propre. Le prix du véhicule est revu à la baisse. Vous payez donc votre véhicule moins cher mais le crédit, lui, n’est pas spécialement mieux adapté.

En effet, le taux d'intérêt pour un véhicule d'occasion est plus haut que le taux d'intérêt pour une voiture neuve.

Le tableau comparatif des prêts pour voiture neuves et d’occasions en septembre 2022 :

Le conseil de Wallfin, votre agence de courtiers en crédit personnel pour le prêt auto sur mesure

Chez Wallfin, nous avons un conseil primordial à vous partager : choisissez la voiture qui fait chavirer votre cœur. Toutefois, l'achat d'un véhicule ne doit pas se faire sur un coup de tête, c'est un investissement de taille que vous êtes sur le point de réaliser. Après avoir choisi le modèle que vous souhaitez vraiment acquérir, le moment de la recherche de financement a sonné. C'est à cet instant précis que nous intervenons.

Avec notre aide, soyez certains de contracter le crédit auto au meilleur taux. Nous passons le marché à la loupe pour vous et nous orientons nos recherches en fonction de vos besoins.

En plus de cela, nous gardons un œil avisé sur le marché et les différentes solutions qui s’offrent à vous.

Le leasing est une alternative au crédit auto. Vous avez l'opportunité de rouler dans la voiture de votre choix. A l'aide d'un contrat allant de 24 à 60 mois, vous avez l'occasion de rouler dans la voiture que vous aimez en contrepartie d'un remboursement financier. Vous pouvez apparenter ce système à la location d'une voiture, comme un appartement si vous préférez.

Naturellement d’autres conditions viennent parsemer ce contrat comme le nombre de kilomètres à l’année limité notamment.

Notez tout de même qu'avec le leasing financier, vous avez deux possibilités :

- Restituer la voiture à la fin du contrat

- Acquérir la voiture pour un montant défini au préalable.

Sans obligation d’achat, le leasing peut s’avérer être une solution idéale selon votre situation.

La différence entre le leasing et le crédit auto est qu'au final vous n'êtes pas propriétaire du véhicule pendant la durée du leasing.

Notre conseil : Si vous vous apprêtez à réaliser un leasing, comparez bien les offres avec l'achat du véhicule. Le leasing n'est pas toujours la solution la plus intéressante et peut s'avérer être plus onéreuse que l'achat du véhicule. Bien que ce soit un choix personnel, il est important de bien comparer vos différentes options afin de faire le bon choix.

Dans les grandes lignes, le crédit ballon est semblable au leasing d'un véhicule. Plus précisément, le crédit ballon est un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat.

Ce dernier implique le paiement d'un apport initial suivis de faibles mensualités durant la durée du contrat. Lorsque la fin du contrat approche, vous avez l'occasion de payer un montant fixe dit le ballon pour devenir propriétaire du véhicule.

Il existe plusieurs avantages liés au crédit ballon :

- Des mensualités moins élevées comparées à celles d'un crédit auto classique.

- Financièrement intéressant si vous vendez votre véhicule à la fin dans le but de rembourser ce montant final important.

- Solution idéale si vous changez régulièrement de véhicule.

Notre mise en garde : les publicitaires mettent l'accent sur les faibles mensualités à payer durant le contrat. N'oubliez pas que la dernière mensualité est nettement plus conséquente que les précédentes.

Le crédit auto pour une voiture neuve : les plus à connaître

Tout le monde n'est pas au courant mais juridiquement vous êtes réellement propriétaire de votre véhicule lorsque vous avez remboursé au minimum 40% de la somme d'argent empruntée.

Nous estimons qu'il est important de vous rappeler que vous n'êtes nullement obligés de contracter un crédit du montant total de votre nouveau véhicule. Deux options s'offrent à vous :

- Le financement total : Dans cette situation, vous empruntez le montant réel de votre nouvelle voiture. Cette solution peut être intéressante si vous désirez garder vos liquidités pour d'autre(s) projet(s) ou pour financer l'assurance qui accompagne votre nouvelle voiture par exemple.

- Le financement partiel : Dans cette situation, vous empruntez une partie de la somme réelle de votre nouvelle voiture. Vous financez donc l'autre partie avec vos fonds propres ou avec l'argent de la revente de votre ancienne voiture.





Évidemment, que ce soit l'une ou l'autre solution, le principe reste le même : vous empruntez une somme d'argent pour l'achat de votre nouvelle voiture que vous remboursez de manière échelonnée sur plusieurs mois/années. La seule différence réside dans les chiffres et, par extension, les modalités liées à votre crédit. Gardez tout de même en tête qu'emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

Les autres frais à connaître pour le financement d’une nouvelle voiture

Il est vrai que nous nous sommes attardés de longs instants sur la notion de crédit auto avec ses multiples astuces. Il est désormais temps d’aborder le sujet des frais entourant l’achat d’un nouveau véhicule !

L’achat d’un nouveau véhicule s’accompagne généralement de différents frais. Faisons le point :

Les frais que nous venons d'énoncer représentent les frais fixes liés à votre véhicule. Nous précisons que les prix varient en fonction de la voiture, du garage, de votre passé et de l'assurance. C'est véritablement au cas par cas que les différents frais énoncés se calculent.

Évidemment, si un accident survient, un problème mécanique surgit ou encore un défaut de fabrication se fait remarquer, cela engendrera des frais supplémentaires.

Le crédit voiture en Belgique et les frais connexes : ce qu’il faut retenir

L'achat d'un nouveau véhicule à l'heure actuelle représente une somme plus ou moins importante. Il est donc crucial de posséder les fonds nécessaires pour financer votre véhicule ou de rechercher le crédit auto adapté.

Gardez en tête qu'en contractant un crédit auto, vous avez l'opportunité d'englober les frais annexes. De cette manière, vous faites l'acquisition de votre nouvelle voiture sans vous retrouver dans une situation financière délicate.

Le rôle de notre agence, Wallfin, a pour objectif de vous dénicher le crédit au meilleur taux en passant le marché au peigne fin.

Troquez votre ancienne voiture contre un nouveau véhicule flambant neuf grâce à un crédit auto sur mesure signé Wallfin !

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.