Envie d’annexer un carport ou un garage à votre maison ? Avec l’obtention d'un crédit travaux c'est possible !

Lors de la construction d’une maison, le carport est souvent l’élément qui est laissé pour la suite. On investit d’abord dans la construction en tant que telle avant de se lancer dans la construction du garage. Pourtant, les carports et les garages sont des éléments qui permettent d’amener une plus-value à votre habitation tout en protégeant vos véhicules.

Le hic, c’est qu’après la construction de sa maison, on n’a plus toujours l’occasion de mettre autant d’argent de côté que pour construire son carport directement. Encore plus depuis l’augmentation des prix des matériaux. Il peut alors se passer des années avant de voir réaliser son projet.

Mais l'argent ne devrait pas être un frein à votre projet de garage ! Heureusement, une solution existe pour vous permettre d'avoir les liquidités nécessaires : le crédit travaux.

Le prêt travaux, un crédit personnel pour la construction de votre carport ou de votre garage

Ce qu'on appelle crédit travaux est un emprunt d'argent qui vous aidera à financer la mise en place d'un garage ou d'un carport à proximité de votre habitation.

En termes financiers, le crédit travaux est un type de prêt personnel, soit un crédit qui vous permet d'emprunter une plus petite somme d'argent que pour un prêt hypothécaire, et ce, sur une courte période de remboursement. De quoi profiter de l'argent dont vous avez besoin pour votre carport !

Le crédit travaux a spécialement été conçu pour tout ce qui concerne des travaux de réaménagement, de rénovation, de transformation ou de réhabilitation de l'intérieur ou de l'extérieur de votre habitation.

Par conséquent, la construction d'un carport ou d'un garage peut être financée entièrement par un crédit travaux.

En fait, contracter un crédit travaux pour construire son garage ou son carport, ça a des avantages !

Aujourd’hui, il est possible de contracter un crédit personnel pour pratiquement tout : mariage, achat d’une voiture neuve ou d’occasion, financement d’un divorce, réservation d’un voyage…Le prêt personnel peut financer de nombreux projets, comme vos travaux.

Contracter un prêt vous permet de nombreux avantages, à commencer par le fait de laisser respirer votre budget.

- Le grand avantage des prêts personnels, et en particulier du prêt travaux, c'est que vous bénéficiez de la somme d'argent dont vous avez besoin, sans devoir piocher dans vos réserves. Vous ne devez pas amener de fonds propres. Le principe du prêt est que vous remboursez cette somme tous les mois par la suite.

- En contractant un prêt travaux pour un carport ou un garage, vous savez précisément à l'avance la somme exacte que vous allez rembourser et durant quelle durée. Ainsi, vous pouvez vous projeter mensuellement, sans mauvaises surprises financières.

- Un autre avantage du crédit travaux pour la réalisation d'un carport ou d'un garage est que, comme vous disposez de l'argent dont vous avez besoin en une fois, vous pouvez payer vos corps de métier et vos matériaux d'une traite !

- Un crédit travaux vous permet d'emprunter de l'argent selon les travaux à réaliser pour votre carport ou votre garage.

- Les durées possibles pour le remboursement intégral de votre crédit travaux pour la construction d'un garage ou d'un carport dépendent du montant emprunté.

Avec un prêt travaux pour la réalisation d’un carport ou d’un garage, vous bénéficiez donc de l’argent nécessaire et remboursez sans surprise.

©Référenceur.be

La particularité du prêt travaux pour la construction d’un garage

Si le crédit travaux est avantageux pour vos finances, une particularité est à mettre en avant par rapport aux autres types de crédit personnel : celle des justificatifs.



Pour vous assurer la totalité de votre prêt en une fois, il est obligatoire de transmettre à votre banque ou votre organisme de prêt les justifications quant à la construction d'un carport ou d'un garage accolé (ou non) à votre domicile. Pour justifier ces travaux à venir, il sera nécessaire d'amener des devis, des factures ou encore des bons de commande prouvant la construction du carport ou du garage chez vous.

Cette particularité peut sembler sévère de prime abord, mais il n'en n'est rien. Les justificatifs quant à la construction d'un carport ou d'un garage vous assurent en fait de trouver la meilleure solution et un taux plus bas pour votre prêt travaux.

Et qui dit taux d’emprunt moins élevé dit somme de remboursement moins élevée également.

On vous le dit, contracter un prêt travaux pour la réalisation d’un carport ou d’un garage est un bonus pour vos finances.

Tous les types de carports ou de garages peuvent être construits avec un crédit travaux

Le souci actuel quand on veut faire construire un garage ou un carport est le prix des matériaux…

Le prix des matériaux de construction a connu un grand boum suite à la crise du coronavirus. Nombreuses sont les familles et ménages qui ont aujourd'hui des difficultés financières et du mal à entamer de nombreux projets.

Grâce au crédit personnel et plus précisément au crédit travaux, vous pouvez dès à présent penser au fait de construire un carport ou un garage, dans n'importe quel matériau.

En parlant de matériaux, voici une liste reprenant les possibilités de construction pour votre carport ou votre garage. Des possibilités qui peuvent toutes être honorées avec un prêt travaux :

©Référenceur.be

©Référenceur.be

Les critères pour bénéficier du prêt travaux pour le financement de son carport ou de son garage, à tous les coups

Comme pour tous les prêts qui existent, il est indispensable de répondre à une certaine liste de critères pour vous voir octroyer une demande de prêt travaux pour la construction d'un garage ou d'un carport en Belgique.

Ces critères vous permettent de justifier davantage votre demande de prêt travaux et prouvent que vous serez en mesure de rembourser votre emprunt de manière mensuelle.

Voici donc les critères demandés par les organismes prêteurs pour l’octroi d’un prêt travaux pour la réalisation de votre carport ou de votre garage :

- Être majeur

- Posséder des documents à jour et en ordre (carte d'identité)

- Fournir ses 2 dernières fiches de paie ou de quoi prouver que vous recevez un revenu qui vous permettra de rembourser le prêt tous les mois

- Fournir une liste de ses prêts en cours, si autres prêts il y a

- Détenir des devis pour la construction de votre carport ou de votre garage

L’objectif de ces critères n’est pas de vous mettre des bâtons dans les roues quand vous souhaitez contracter un prêt, mais plutôt de s’assurer que vous ne serez pas dépassé par le remboursement du prêt travaux.

Et pourquoi pas opter pour des panneaux photovoltaïques sur son carport ou son garage, tant qu’on y est ?

Comme on vous le disait précédemment, avec un prêt travaux, vous pouvez financer directement toute la construction de votre garage ou de votre carport.

Autant donc que cette construction soit complète et réalisée de A à Z avec tous les éléments, équipements et matériaux que vous souhaitez.



Ainsi, le crédit travaux vous permet d'envisager également l'installation de panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires sur votre garage. Cela étant dit, l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques répond à un autre type de crédit personnel, à savoir le crédit énergie. Souvent plus intéressant au niveau du taux, il est préférable pour vous de vous diriger vers cette solution si vous souhaitez placer des panneaux photovoltaïques et / ou solaires sur le toit de votre garage ou de votre maison.

Faites d’une pierre deux coups et contribuez en même temps à réduire vos factures d’énergie sur le long terme !

Où faire une demande de crédit travaux pour la construction de son garage ou de son carport ?

Maintenant que vous en savez plus sur le crédit personnel et le crédit travaux, vous êtes prêt à faire une demande de crédit pour le financement de votre projet de carport ou de garage.

Contactez Wallfin, courtier en prêt personnel spécialisé en crédit travaux en Belgique.

En tant que courtier, nous nous rendons chez toutes les banques à votre place et négocions les taux afin de trouver la solution la plus avantageuse selon VOTRE situation.

Parce que la vie est trop courte que pour restreindre l'avancée de ses projets, votre carport verra le jour demain avec un prêt travaux sur mesure !

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.