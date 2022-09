FAQ : On répond à toutes vos questions sur le regroupement de crédits !

Le regroupement de crédits, ce nom un peu étrange et qui soulève de nombreuses questions, est en réalité une solution financière au potentiel méconnu et souvent incompris. Saviez-vous qu'elle s'impose comme la plus efficace pour organiser, équilibrer et simplifier la gestion de votre budget ?

Comme son nom l'indique, tous vos prêts sont rassemblés pour n'en former plus qu'un. Mais qu'en est-il vraiment ? Qui peut contracter un regroupement de crédits ? Quelles conditions devez-vous respecter pour espérer obtenir votre regroupement de crédits ?

Le regroupement de crédits : décryptage et explication

Un crédit pour une nouvelle voiture, un prêt pour rénover votre maison et un dernier pour vivre le plus beau jour de votre vie en disant OUI à l'être aimé. Voilà des situations qui peuvent se présenter à vous. Alors, certes, jongler avec 3 crédits n'est peut-être pas une mission impossible. Mais qu'en est-il lorsque vous possédez cinq, six voire sept prêts en cours de remboursement ? La mission qui semblait simple au départ prend directement une toute autre tournure et sa réussite est remise en jeu.

Comme le veut le dicton, chaque problème possède sa solution. Le domaine du crédit et, plus largement, celui de la finance, ne déroge pas à la règle. Avec autant de crédits en votre possession, le regroupement de crédits s'impose comme la solution idéale.

Ensemble, répondons à toutes vos interrogations, amenons des explications pour contrer vos doutes et surtout, découvrons une solution aux mille atouts : le regroupement de prêts.

La foire aux questions du regroupement de crédits

1. Le regroupement de crédits : c'est quoi ?

Alternative mise en place dans les années 80 en France afin de faire face au surendettement qui prolifère à cette époque, le regroupement de crédits a finalement su se faire une place au sein du paysage financier.

Comme nous l'avons brièvement abordé précédemment, le regroupement de crédits est une solution proposée par la plupart des banques et autres organismes financiers. Son but est de rassembler vos différents crédits en cours pour obtenir, in fine, une seule et unique mensualité à payer chaque mois.

2. Pourquoi souscrire à un regroupement de crédits ?

Les raisons qui vous poussent à franchir le cap et à contracter un regroupement de crédits sont profondément liées aux avantages de cette alternative.

● Le regroupement de crédits est l'alternative parfaite pour simplifier vos finances. Cet avantage répond directement aux besoins de remettre de l'ordre dans votre budget et de ne plus perdre le fil de vos remboursements.

● Le regroupement de crédits permet d'équilibrer votre budget. De nouveau, cette qualité est la réponse immédiate au besoin d'ajuster le budget lorsque les dépenses sont trop élevées.

● Le regroupement de crédits inclut de nouvelles modalités. Cet atout permet de modeler le nouveau prêt selon vos besoins (montant des mensualités, durée de remboursement, taux d'intérêt...). Vous avez également l'opportunité de demander une somme supplémentaire. Naturellement, la durée de remboursement va dépendre des montants en question.

3. Qui peut contracter un regroupement de crédits ?

En effet, tout le monde peut contracter un regroupement de crédits à condition de posséder au minimum deux crédits en cours de remboursement.

Bon à savoir : si vous ne possédez que des crédits personnels et / ou des crédits hypothécaires, vous pouvez bien entendu tous les regrouper. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là.

4. Être fiché et contracter un regroupement de prêts : est-ce possible ?

Il est compliqué de donner une réponse claire applicable à tout le monde. Lorsque vous êtes fiché et que vous souhaitez tout de même contracter un crédit ou toute autre opération financière, votre demande pour y parvenir est directement entachée par cela.

Ce que nous pouvons dire est que cela dépend entièrement de votre situation (si vous avez des biens immobiliers, des fonds propres etc). Cela peut faire pencher la balance de votre côté mais une analyse poussée sera réalisée.

5. Quel taux pour un regroupement de crédits ?

Le taux d'intérêt dépend de la banque ou de l'établissement auprès duquel vous allez faire une demande de regroupement de prêts. Chacun met ses taux et ses qualités en avant, ce qui peut parfois vous faire tourner la tête. C'est pourquoi il est important de bien comparer les offres et de choisir le taux d'intérêt le plus bas afin de ne pas trop payer.

C’est d’ailleurs une étape qu’un courtier en prêt personnel, comme Wallfin, peut réaliser à votre place !

6. Comment calculer un regroupement de crédits ?

Pour calculer votre regroupement de crédits, vous devez additionner les montants restants des différents prêts.

Hormis cette somme qui est assez simple à calculer, évaluer ce que vous coûtera réellement le regroupement de crédits n'est pas une mince affaire. Il est donc conseillé d'utiliser un simulateur en ligne qui calcule tous les montants pour vous sans le moindre problème.

Plus le simulateur vous pose de questions sur votre situation et plus l’offre sera précise.

Cela étant dit, il est toujours préférable de coupler cette simulation en ligne qui vous offre une estimation des montants liés à votre crédit avec un véritable rendez-vous chez votre expert financier.

7. Quand faire le regroupement de crédits ?

Évidemment, pour toutes demandes de crédits ou comme dans le cas présent, de regroupement de prêts, il est important de soigner votre dossier. Cela signifie que le moment opportun pour déposer votre demande et de voir cette dernière acceptée est à l'instant où vous réunissez tous les critères :

● Être majeur ou émancipé

● Avoir une carte d'identité valable

● Avoir un revenu stable et suffisant (par extension avoir un travail avec un CDI si possible)

8. Quels types de crédits peuvent entrer dans le regroupement de prêts ?

Lorsque vous désirez procéder au regroupement de vos crédits, vous pouvez tous les regrouper. Tous les crédits personnel et ses multiples déclinaisons seront assemblés pour n'en former plus qu'un.

9. Quel est le délai à prévoir pour réaliser un regroupement de crédits ?

Définir un délai pour percevoir un regroupement de crédits est difficile. Cela dépend principalement de la complexité de votre dossier.

Le seul élément que vous pouvez soigner afin de gagner du temps est de rendre tous les documents nécessaires du premier coup.

10. Quel est le montant limite du regroupement de crédits ?

Les montants peuvent varier en fonction des banques et de leur politique. Pour vous donner une idée, les montants peuvent monter jusqu'à 100.000€, voire 200.000€.

Tout comme le délai, le montant varie d'un établissement à l'autre. Il est donc important de bien vous renseigner au préalable.

11. Quelles sont les limites en termes d'âge pour contracter un regroupement de crédits ?

Les limites d'âge oscilleraient entre 18 et 85 ans, à peu de chose près. Mais comme dans toutes les conditions liées au crédit, il existe des exceptions. Dans ce cas-ci, l'âge légal pour contracter votre regroupement de crédits est de 18 ans sauf si vous êtes émancipé. Cela dépend donc de votre situation et de votre vécu.

Pour l'âge limite, cela varie d'une banque à l'autre. Certaines acceptent un remboursement jusqu'à 65 ans et d'autres jusqu'à 85 ans. Il faut donc vous renseigner au préalable et pourquoi pas joindre un bilan de santé à votre dossier. Cela maximisera vos chances d'obtenir votre regroupement de crédits.

Néanmoins, ne vous tracassez pas trop avec ce type d'élément car par définition, vous avez déjà des crédits en cours de remboursement lorsque vous contractez votre regroupement de crédits. Le seul point qui peut soulever des questions concerne l'allongement des délais. Cela peut entraîner un dépassement de l'âge limite. Il est donc important de poser la question à votre banquier.

12. Faut-il une assurance qui accompagne votre regroupement de crédits ?

L'assurance qui accompagne un regroupement de crédits est une protection face à l'imprévu.

Vous ne savez pas de quoi demain est fait et nous non plus. C'est pourquoi il est important de réaliser vos rêves tout en couvrant vos arrières.

Si vous désirez partir à la découverte du monde, acheter une nouvelle voiture ou rénover votre maison, n'hésitez plus ! Vous n'avez qu'une vie et il est inutile qu'elle soit parsemée de déceptions ou de regrets. Vivez vos rêves tout en vous protégeant. Avec l'assurance du solde restant dû, vous pouvez contracter ces différents prêts et les regrouper en toute tranquillité.. L'assurance prend tout en charge en cas de décès. De cette manière, vous protégez vos proches de toutes répercussions financières.

Gardez tout de même en tête que l'assurance est un coût supplémentaire à intégrer dans votre budget.

13. Comment le regroupement de crédits peut éviter une situation de surendettement ?

Le regroupement de crédits est la solution parfaite pour éviter de tomber dans la case des mauvais payeurs et d'être fiché auprès de la Banque nationale de Belgique.

La clé pour éviter une telle situation est de tenir votre budget à l'œil. Il est normal que votre vie et votre quotidien changent au fil des années avec des projets plus importants à réaliser. Un imprévu ou un projet mal estimé peut aisément faire basculer vos finances.

Le regroupement de crédits intervient donc pour équilibrer votre budget instable en réduisant vos mensualités. C'est pourquoi garder un œil sur ce dernier est relativement important car vous êtes capable de réagir le plus tôt possible.

14. Quels sont les inconvénients du regroupement de crédits ?

Nous comptons deux points faibles :

● Le montant total à devoir rembourser qui est plus important

Ce point est le contrecoup de la diminution de vos mensualités. Puisque le montant du remboursement mensuel est revu à la baisse, la durée de remboursement est allongée et donc le montant total à rembourser est plus élevé. La banque allonge cette confiance envers vous, son risque est donc récompensé.

15. Le regroupement de crédits est-il la seule solution pour gérer votre budget ?

Dans le monde du crédit, il existe plusieurs alternatives qui vous aident à gérer au mieux votre budget, à vous aider en cas de difficultés ou simplement en remboursant intégralement votre prêt. Deux solutions sont à votre disposition :

● Le regroupement de crédits : il rassemble tous les crédits (personnels et hypothécaires).

● Le remboursement anticipé : si vous souhaitez vous acquitter le plus tôt possible de votre crédit, vous pouvez le rembourser avant la date butoir.

Comme vous pouvez le constater, le monde du crédit est régi par des règles qui s'adaptent à votre situation. Plusieurs alternatives sont mises à votre disposition afin de vous aider au mieux et répondent à la plupart des situations que vous pouvez rencontrer.

16. Peut-on racheter un regroupement de crédits ?

Une fois un regroupement de crédits effectué, rien ne vous empêche de contracter de nouveaux crédits à côté de cela.

Dans ce cas, vous pouvez envisager de regrouper ces crédits avec votre regroupement de crédits. D'une certaine manière vous le racheter ou plutôt vous le refinancer. Attention tout de même que certains établissements financiers exigent un délai entre deux regroupements de crédits d'un an minimum.

Le résumé de la FAQ sur le regroupement de crédits

Cette foire aux questions reprend les questions les plus courantes. Après toutes ces informations, vous avez peut-être les idées qui se bousculent. Refaisons le point sur ce que nous avons appris dans cette FAQ :

*Le taux d’intérêt varie en fonction de plusieurs paramètres : la durée de remboursement, le montant du regroupement de crédits, votre situation… Le taux d’intérêt se réalise donc au cas par cas.

