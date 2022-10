C’est le meilleur moment pour souscrire à une épargne pension en 2022

Et si c'était le moment pour souscrire à une épargne-pension ? Yago, le courtier digital en assurance, vous explique ce que c'est, et les avantages à souscrire en 2022.

Et déjà, qu'est-ce que l'épargne pension ?

C'est un produit d'assurance vie qui vous permet de constituer un capital que vous touchez à la pension, tout en bénéficiant d'un rendement annuel sur l'argent versé et d'un certain pourcentage de remboursement d'impôts.



1/ L’épargne-pension, un moyen d’économiser sur vos impôts

L’épargne pension fait partie du 3ème pilier de pension. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de la pension légale (à laquelle toutes les personnes qui ont travaillé ont droit), ni de la pension complémentaire (l’assurance groupe payée par l’employeur).

Ce 3ème pilier de pension comprend donc l'épargne pension et l'épargne long terme, qui sont tous les deux avantageux fiscalement.

En souscrivant une épargne-pension, vous pouvez bénéficier d’un remboursement d’impôts jusqu’à 30% ! Pour bénéficier de cet avantage fiscal dès cette année, il faut s’assurer de souscrire avant le 31 décembre 2022.

En prévision de la fin d’année, certains courtiers proposent de réduire les frais de gestion, et certains les suppriment carrément. C’est donc le bon moment pour souscrire à une épargne pension.



2/ Pas besoin d’être milliardaire pour économiser

Selon le montant que vous souhaitez économiser par an, vous pouvez décider de n’épargner qu’une petite somme mensuelle. Il est possible de se constituer un capital pension avec seulement 50€ par mois. Vous avez des difficultés financières, la cotisation à l’épargne-pension ne vous arrange pas ? Vous pouvez suspendre les paiements pour les reprendre plus tard.

C’est une solution facile qui s’adapte à votre situation financière.



3/ Ça vous aide à préparer votre retraite

La pension moyenne versée par l'état au salarié belge est de 1200€ par mois, soit juste en dessous du seuil de pauvreté.

En souscrivant à un contrat épargne pension, vous vous assurez que vous aurez les moyens de vivre convenablement à votre pension. Le capital récupéré alors pourra compléter votre pension légale.

De plus, vous récupérez le montant complet en une fois. C’est idéal si vous souhaitez faire un investissement immobilier par exemple.



4/ Plus vous vous y prenez tôt, plus vous économiserez

De manière évidente, plus vous commencez à épargner tôt, plus votre capital à la pension sera élevé. Avec un rendement entre 1,5 et 2%, vos efforts d’épargne permettront un capital plus élevé de manière exponentielle.

A titre d’exemple, si vous cotisez 1000€ par an pendant 10 ans, le capital à la pension sera de 9 778€. Mais si vous épargnez cette même somme pendant 40 ans, vous obtiendrez un capital à la pension de 52 894€ (estimations selon le simulateur assurance vie de Yago).

Le rendement est donc considérable.

Ce rendement peut encore augmenter jusqu’à 6% si vous investissez en branche 23. Cependant, dans ce cas de figure, le rendement et le capital ne sont pas garanti par l’assureur car votre épargne est placée dans des fonds d’investissement qui investissent en bourse.



5/ Vous ne prenez pas de risque financier en plaçant cet argent

Si vous choisissez l'option la plus sécurisée, la branche 21, alors l'investissement dans une épargne-pension vous garantit la sécurité de vos économies. En effet, c'est l'assureur qui prend le risque financier. Même s'il y a un crash financier par exemple, vous conservez votre rendement garanti, auquel s'ajoute une part bénéficiaire.

Vous bénéficiez également de la garantie à 100.000€ de l'Etat belge sur les investissements du 3e pilier.

L’épargne-pension vous permet donc d’économiser pour votre pension tout en économisant tous les ans : c’est un indispensable dans le contexte économique actuel.

Vous pouvez vous renseigner sur combien vous rapporterait une épargne pension en faisant une simulation sur le site de Yago : les experts en assurance vie vous proposent un rdv gratuit pour vous aider dans vos recherches.