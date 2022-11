Profitez d’avantages fiscaux et financiers grâce à l’Epargne Pension

Qu’est-ce que l’Epargne Pension ?

L’épargne pension est l’un des produits d’assurance pension. Ce produit est accessible à l’ensemble des belges qui travaillent.

L’épargne pension constitue un plan d’épargne mis en place sur le long terme. Elle permet d’obtenir un complément de pension qui viendra s’ajouter à votre pension légale.

Selon Pensionstat, en 2020, la pension moyenne d’un salarié était de 1255,45€ et celle d’un indépendant de 904,20€. Vous aurez peut-être donc un manque à gagner au moment de votre retraite pour vous assurer un niveau de vie qui vous convient.

A qui s’adresse l’Epargne Pension ?

L’épargne pension s’adresse aux belges en activité ayant entre 18 et 65 ans. En effet, d’un point de vue légal, vous pouvez souscrire à une épargne pension dès votre majorité et ainsi bénéficier d’une réduction d’impôts.

Lorsqu’on commence sa vie professionnelle, la retraite nous paraît lointaine. Mais au plus tôt vous épargnez, au plus tôt vous constituerez un capital important et au plus longtemps vous bénéficierez des avantages liés à cette assurance. Vous vous assurez ainsi un bon niveau de vie à la retraite.

Bon à savoir, pour prétendre à une épargne pension, vous devez satisfaire certains critères :

Vous devez résider en Belgique ou dans un pays membre de l’Union Européenne

Vous devez a minima vous engager pour un contrat de 10 ans

Vous devez avoir déjà commencé à payer des impôts avant de souscrire une épargne-pension

Quels sont les avantages financiers ?

Le premier but de l’épargne pension est de vous permettre de mettre de l’argent de côté pour votre retraite.

De plus, souscrire à une épargne pension, vous permet de diminuer le taux de vos droits de successions. Lorsque vous souscrivez à une épargne pension, vous avez la possibilité de désigner des bénéficiaires qui recevront le capital acquis au moment de votre décès.

En cas de décès et en fonction du type de produit d’épargne pension, l’ensemble de la somme cotisée via votre épargne pension pourra être reversée à ces bénéficiaires.

Votre courtier peut vous conseiller au mieux pour votre assurance épargne-pension.

Quels sont les avantages fiscaux ?

L’épargne pension est encouragée fiscalement par les pouvoirs publics.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts chaque année au moment de remplir votre déclaration fiscale. Cet avantage fiscal varie en fonction du montant que vous investissez dans votre épargne pension.

A titre d’exemple :

Si vous investissez 82,50 € par mois , vous bénéficiez d’ un remboursement d’impôt de 30% soit 318€ / an

Si vous investissez 105,84 € par mois , vous bénéficiez d’ un remboursement d’impôt de 25% soit 340€ / an

Si vous investissez 165 € par mois, vous bénéficiez d’un remboursement d’impôt de 30% soit 636€ / an

Il est important d’être bien entouré pour comprendre quelle serait la meilleure solution pour vous. Le courtier en assurance Yago vous propose de découvrir combien vous économiseriez avec une épargne-pension. Les conseillers Yago vous donneront les meilleurs conseils pour votre situation. C’est ici pour faire une simulation en 3 minutes.