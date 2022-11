Accueil Conso Argent Vous cherchez un investissement malin ? Pensez au cognac ou aux bières d’abbaye, ainsi qu’à ces objets qui vont prendre de la valeur La plateforme d’enchères en ligne Catawiki dresse les tendances d’investissements pour 2023. Thibaut Van Hoof Les meilleures bouteilles de cognac promettent un rendement nettement supérieur à celui du whisky. ©Marc Vanel

Il y a ceux qui achètent de bonnes bouteilles pour se faire plaisir, et ceux qui y voient un investissement rentable. On connaissait les investissements dans le vin, mais tous les alcools prestigieux peuvent y passer, comme nous l’explique la plateforme d’enchères en ligne Catawiki. Et si le whisky avait la cote ces dernières années, il vaut mieux l’oublier pour 2023. Dans les mois à venir, ce sont...