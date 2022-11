Inflation : trois Belges sur quatre n’arrivent plus à mettre de l'argent de côté

Si le prix du gaz sur les marchés a bien diminué ces dernières semaines, on reste à des niveaux presque 10 fois plus élevés qu’avant la crise énergétique. Il ne suffira donc pas de cette petite accalmie pour stopper l’inflation, la hausse des prix et la perte du pouvoir d’achat des Belges. Et alors que l’indexation des salaires est attendue de pied ferme (sauf pour les patrons…), les résultats du European Consumer Payment Report – publié chaque année le prestataire de services financiers Intrum – ne sont pas encourageants. "L’inflation galopante touche quasiment tout le monde, tant les bas revenus que la classe moyenne et les salaires élevés. Ainsi, un Belge sur trois à revenus élevés déclare ne pas pouvoir parfois payer une facture faute d’argent", apprend-on.

En quelques chiffres, on découvre que 17 % des Belges déclarent qu’ils n’ont pas pu payer à temps au moins une facture au cours de l’année écoulée. "Et cela ne se limite pas uniquement aux bas salaires. Quelque 19 % des revenus élevés et 16 % de la classe moyenne disent aussi ne pas avoir pu payer une facture à temps. Quatre personnes sur dix (41 %) déclarent tout simplement qu’elles n’avaient pas d’argent à ce moment-là pour justifier ce défaut de paiement", poursuit l’étude.

Une nouvelle preuve que la crise ne touche pas que les plus bas revenus, même si l’inflation ne justifie pas à elle seule les défauts de paiement. "Tout cela s’explique notamment par leur niveau élevé d’endettement. Certains ménages ont effectivement emprunté d’importantes sommes pour pouvoir habiter dans une maison splendide ou conduire une belle voiture. Nous constatons que la pression des pairs les pousse souvent à faire des dépenses trop élevées. Depuis la hausse spectaculaire des factures d’énergie, ces hauts revenus qui ont déjà un endettement élevé rencontrent des problèmes financiers. Par ailleurs, ce qui n’arrange rien, c’est que l’augmentation de la facture énergétique est d’autant plus grande pour les personnes qui ont une grande maison isolée à chauffer", précise Guy Colpaert, de la société Intrum.

De facto, si les habitudes de consommation ne changent pas, c’est l’épargne qui en prend un coup. "Seul un quart (25 %) des personnes interrogées a déclaré qu’elles parvenaient à mettre de côté 5 % maximum de leur salaire."