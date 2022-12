Inquiétant: 40 % des indépendants songent à stopper leur activité à cause de la crise

L’inflation touche durement tous les citoyens. Et peut-être plus encore les indépendants. Selon les résultats d’une étude menée par l’InsurTech belge Yago, en partenariat avec Partena Professional et Billy.tech, il apparaît en effet que 80 % des indépendants sont inquiets pour leur avenir financier. “C’est un constat terrible, mais aussi un cri d’alarme que l’on veut lancer...