On a cherché nos cadeaux de Noël en occasion: les bonnes affaires, c’est possible !

En faisant le focus sur trois sites et boutiques forts actifs en Belgique, voici des trouvailles qui feront plaisir autour de nous. Et qui permettent de payer un gros 1/3 de moins qu’en neuf sur l'ensemble

Techno chez CashConverters

Sur le site mais aussi dans les boutiques CashConverters, on trouve des pépites et notamment des lunettes de soleil vintage qui valent vraiment le détour, à chercher de préférence en boutique. Ici on a axé sur les cadeaux hi-fi notamment pour les ados.

Tablette/PC Microsoft Surface avec un processeur i5 de 10e génération, 4 Gb de ram et un SSD de 64 GB, garantie d’origine d’un an, 429 euros (entre 600 et 700€ neuf)

iPhone XR 64Gb blanc, le meilleur rapport qualité/prix à l’heure actuelle nous a garanti le vendeur. 299 euros (environ 410€ neuf)

Nintendo Switch Oled. C’est la reine des consoles de jeux pour ce Noël ! Chez Cash, la voici de dernière génération avec ses accessoires, sa boîte et sa garantie jusqu’en mars 2024, 289€ (env. 320€)

Casque Bluetooth JBL modèle tune 7508, 49€ (entre 60 et 80€ en neuf)

Familial sur 2ememain.be

2ememain.be est devenu le leader absolu du marché dans notre pays et recense des millions d’annonces disponibles sur le site ou sur l’application. On peut même effectuer des recherches par région ou dans un rayon d’un certain nombre de kilomètres autour de votre ville pour ne pas payer les frais de livraison. On trouve des jeux neufs ou en très bon état pour les enfants à très bon prix !

Deux boîtes Lego traîneaux aventure “La reine des neiges 2” 41166. Encore dans la boîte, 20€

Lego Home Alone set 21330 neuf en boite non ouverte. Vendeur des Pays-Bas, 235€ + livraison DHL 15€.

Razor Trottinette Électrique à partir de 8 Ans Power Core E1. Vitesse 18 km/h. En très bon état ! 115€ (neuf : 275€)

Jolie petite maison de poupée en bois, marque Pintoy, 20€.

Stylo Plume Parker, fonctionne parfaitement, 9€ (env. 15€ neuf).

Déco et bijoux chez Happy Troc et Troc.com

Chez Happy Troc ou Troc.com, on peut trouver de très belles pièces comme ce fauteuil en cuir vintage à 89€, cette lampe de table collector 70’s Maison Jansen Cobra à 2000€. On en a trouvé une autre, dorée, avec un serpent, soldé à 59€ ! Un lot de jeu collector Gamecube, 20€ le jeu ; une console vintage Nintendo NES avec ses jeux collectors 90€ et un pendentif Swarovski, 40€ (neuf, env. 100€ pour le même modèle).

Mais aussi

Les Petits Riens restent l’un des endroits où l’on peut trouver encore des objets de déco et des petits meubles originaux, coups de coeur et même de valeur. De vraies pépites pour trois fois rien (ce qui est déjà quelque chose, dirait Raymond Devos). Sur Vintedpensez à chercher des produits de beauté neufs vendus moins chers et des bijoux : en général, ils sont en très bon état ou neufs.