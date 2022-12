Toujours plus de Belges exclus des services bancaires

Les fermetures toujours plus nombreuses d'agences bancaires et la suppression régulière de distributeurs de billets sont deux tendances lourdes qui fragilisent l'accessibilité bancaire de celles et ceux qui n'utilisent pas les services bancaires "digitaux" (sur téléphone ou sur ordinateur), par choix ou par manque de moyens. Un problème qui "n'est pas limité aux personnes âgées", souligne-t-on.