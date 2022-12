5 % des commerçants résistent, et n’acceptent toujours que les paiements en cash (ce qui est contraire à la loi)

Gros changement dans les magasins: le cash only, c’est fini !

​Dans l’ensemble, les commerçants sont satisfaits des solutions de paiement qu’ils proposent à leurs clients. Ils sont particulièrement satisfaits de la sécurité (94 %) et de la convivialité pour les consommateurs (92 %). En revanche, ils sont moins positifs quant au prix des solutions de paiement numérique : pas moins de 55 % trouvent le coût de ces solutions plutôt élevé, voire très élevé. “Plus de 40 % d’entre eux se plaignent du coût mensuel élevé”, indique Pascal Bungeneers. “Rien que la location d’un terminal de paiement coûte parfois jusqu’à 40 euros par mois. Selon nous, c’est inutilement coûteux. Utiliser son smartphone comme terminal de paiement est beaucoup plus rentable.”

Parmi les indépendants interrogés, plus de 35 % ont déclaré être intéressés par l’utilisation de leur smartphone en combinaison avec une application de paiement. “Une bonne nouvelle pour nous comme pour les commerçants, puisque Samsung propose une telle solution. Le smartphone Tap to Pay, un smartphone Samsung préconfiguré, géré par la société informatique belge mobco, est équipé du logiciel de paiement avancé de Viva Wallet, ce qui en fait un terminal de paiement. En d’autres termes : pas de frais d’abonnement, ni de frais de transaction. De plus, vous pouvez également utiliser l’appareil comme un simple smartphone, car nous assurons une séparation complète et sécurisée entre les applications personnelles et professionnelles”, ajoute Pascal Bungeneers. “Et cerise sur le gâteau, les commerçants peuvent le déduire fiscalement, car c’est un appareil de paiement.”