Au rayon des bonnes nouvelles, une augmentation salariale de 11 % va survenir pour plus de 500 000 Belges qui sont rémunérés selon la commission paritaire pour employés (CP 200). Leur rémunération sera adaptée à l’évolution du coût de la vie au mois de janvier comme c’est le cas chaque année. Mais l’indexation sera cette fois historiquement élevée. Elle s’élèvera en effet à 11,08 %, ce qui est un record. En comparaison, au 1er janvier 2022, l’indexation salariale des employés du privé s’était élevée à 3,58 %. D’autres secteurs possèdent un système d’indexation qui prévoit une adaptation annuelle des salaires à l’inflation en début d’année. Les travailleurs de l’industrie alimentaire (10,96 %), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96 %), de l’horeca (10,96 %), du commerce alimentaire (11,08 %), des assurances (11,1905 %) et de la gestion d’immeubles et des agents immobiliers (11,08 %) par exemple peuvent aussi s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation le 1er janvier. L’inflation a été très prononcée en 2022. L’indice-pivot a été dépassé à cinq reprises en l’espace d’un an.

Autre changement favorable aux travailleurs : l’adaptation des barèmes fiscaux. Elle va ainsi augmenter les salaires d’au moins 600 euros par an. L’inflation très élevée a entraîné une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi une indexation plus élevée des taux d’imposition. Une plus grande partie du salaire se retrouve alors dans une tranche d’imposition inférieure, ce qui se traduit par un salaire net plus élevé. Selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx, en raison de l’adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d’imposition du précompte professionnel, les salaires mensuels nets des Belges, tant dans le privé que dans le secteur public, augmenteront au minimum de 50 euros à partir du 1er janvier 2023, et donc de 600 euros nets par an. En 2021, il n’était question que d’une hausse de 60 euros par an et d’environ 240 euros en 2022.

Les étudiants pourront travailler davantage. Le nombre maximum d’heures de travail autorisées pour les étudiants, en payant des cotisations sociales réduites et sans perdre les allocations familiales, passera de 475 à 600 par an au 1er janvier. La mesure se prolongera au moins jusqu’en 2024. Les fédérations patronales avaient salué la mesure prise dans le cadre de l’accord budgétaire du gouvernement fédéral. Certains secteurs (Horeca, événementiel, etc.) sont parfois cruellement en manque de main-d’œuvre. Les organisations de jeunesses syndicales s’opposent à cette mesure qui, pour elles, ne lutte pas contre la précarité étudiante mais “met les jobistes en compétition avec les travailleurs et creuse les inégalités sociales”.

Autre extension, celle des flexi-jobs, qui seront étendus à une série de secteurs à partir du 1er janvier : le sport, les arts de la scène, le cinéma ainsi que certaines fonctions de support dans le secteur des soins. Ceux-ci s’ajoutent à l’horeca, au commerce de détail (boulangerie, boucherie, grande surface…) ou encore aux salons de coiffure qui pouvaient déjà y avoir recours. Le secteur événementiel, confronté à un manque de bras récurrent, réclamait depuis longtemps cette extension. Le flexi-job permet à un travailleur d’exercer un emploi complémentaire à des conditions avantageuses. L’employeur ne débourse qu’une cotisation patronale de 25 % (pas de cotisations de sécurité sociale ordinaires ni de précompte professionnel), tandis que le travailleur ne paye pas de cotisations des travailleurs ni de précompte professionnel sur le flexi-salaire. Le mécanisme s’adresse aux pensionnés et aux personnes qui travaillent déjà au moins à 4/5e pour un autre employeur.

On notera aussi la mise en place d'un cadre concret concernant le droit à la déconnexion, l'allongement des congés de naissance pour les pères et coparents, ou encore un nouveau cadre juridique pour les travailleurs de plateformes. Ces trois mesures font partie des nombreuses à venir dans le monde de l'entreprise.

Plus de clarté et de nouveaux calculs pour les pensions

Les anciens travailleurs désormais à la retraite sont également concernés par une série de changements à venir.

La transparence et la clarté du système de pension complémentaire (deuxième pilier de pension) seront renforcées à partir du 1er janvier 2023. Les règles pour tous les organismes de pension seront harmonisées afin que toutes les personnes affiliées, soit 4,13 millions, disposent des mêmes informations, compréhensibles, claires et correctes pour tous. Certaines démarches administratives seront également simplifiées par le renforcement du rôle de Sigedis et de mypension.be. Une information uniforme sur les pensions complémentaires sera par ailleurs concrétisée dès le 1er janvier 2024 pour la fiche de pension annuelle. La mesure concerne les salariés et les indépendants qui sont respectivement 76 % et 57 % à se constituer une pension complémentaire.

À partir du 1er janvier également, un nouveau mode de calcul facilitera l’accès à la pension minimum des conjoints aidants d’indépendants. Ce n’est qu’à partir de 2003 que les conjoints aidants d’indépendants ont commencé à se constituer des droits de pension. Certains d’entre eux peuvent donc difficilement prouver les 30 ans de carrière nécessaires pour avoir accès à la pension minimum d’indépendants. Les conjoints aidants vont dès lors bénéficier d’un nouveau mode de calcul des “deux tiers de carrière complète” requis pour cette pension. La “carrière” en question ne sera calculée qu’entre 2003 et la prise de la pension, pour les conjoints aidants ayant cotisé depuis 2003 ou 2005, sans accès à la pension minimum, nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968). Le statut de conjoint aidant est attribué à tout partenaire d’un travailleur indépendant qui lui apporte une aide effective, qui n’a pas plus de 3 000 euros par an de revenus du travail ou de remplacement.

Les plafonds de revenus sont également relevés pour parents avec pension de survie. Les mères veuves et les pères veufs pourront cumuler davantage de revenus avec leur pension de survie. Le montant maximal de revenus autorisés pour le cumul d’une pension de survie avec les revenus d’un emploi ou d’un mandat sera augmenté en fonction du nombre d’enfants à charge, a indiqué la ministre fédérale des Pensions Karine Lalieux (PS). La hausse s’élèvera à 5 000 euros par enfant à charge, sur une base annuelle. La limite de revenus pour un employé ou un fonctionnaire sera dès lors de 30 152 euros par an avec un enfant à charge, 35 177 euros/an avec deux enfants, etc. La pension de survie est accordée aux personnes qui ont au minimum de 48,5 ans. Cette limite d’âge sera relevée progressivement pour atteindre 50 ans en 2025. Sous cet âge minimum, les personnes concernées par la perte de leur conjoint ont droit à une allocation de transition.

Enfin dernier changement en la matière, une pension minimale va être introduite pour les accueillants d’enfants. Le montant de la pension des accueillants d’enfants qui partiront à la retraite à partir du 1er janvier 2023 sera plus élevé. Les accueillants ne disposent d’un statut et de leur propre protection sociale que depuis le 1er avril 2003. Ils n’ont dès lors acquis aucun droit à la pension pour les années de travail précédent cette date et ne pouvaient pas prétendre à une pension minimale avant 2033 (car il faut un minimum de 30 ans de carrière). La nouvelle loi vise à compenser cette situation. Désormais, les années travaillées par les assistantes maternelles après 2003 seront multipliées par un coefficient et pèseront davantage dans le calcul afin de faciliter l’accès à la pension minimum garantie. La disposition concerne quelque 6 000 personnes, pour l’essentiel des femmes.