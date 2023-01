Vendredi 13: la Loterie Nationale vous offre un billet à gratter d’une valeur de 2 €

Du côté de la Loterie Nationale, on s’attend à nouveau à une augmentation des mises et de l’achat de billets à gratter. Le Lotto Extra, c’est un petit bonus car à chaque vendredi 13, jour de tirage de l’Euromillions, les mises enregistrées augmentent de 20 % en moyenne par rapport à un vendredi normal. Pareil pour les billets à gratter qui voient leurs ventes augmenter dans les mêmes proportions. Et, plus superstitieux ou non qu’au Nord du pays, les Bruxellois et les Wallons sont nettement plus enclins à tenter leur chance le vendredi 13.

Pour sûrs, ils ne sont pas paraskevidékatriaphobes. Un nom barbare qui désigne la peur du vendredi 13. On le sait, les plus superstitieux associent cette journée à la guigne, voire au malheur, au même titre que le chat noir ou le fait de passer sous une échelle. Dans le secteur aérien, on en ressent d’ailleurs les effets. De nombreuses personnes refusent de prendre l’avion un vendredi 13 et les compagnies en profitent alors pour proposer de meilleurs tarifs.

Donald Dossey, scientifique comportemental et directeur du Centre de Phobie à Asheville, aux États-Unis estime qu’entre 17 millions et 21 millions d’Américains souffrent de paraskevidékatriaphobie. Ce jour-là, ces malades anxieux modifient leurs activités habituelles et leurs craintes engendrent aux États-Unis des pertes économiques estimées entre $750 millions et $1 milliard chaque vendredi 13. Pour cause, ils évitent de se rendre au travail, achètent moins de marchandises, évitent de voyager (surtout en avion) et il y a une diminution de la fréquentation des restaurants et des cinémas.

Mais le 13 n’est pas signe de malheur partout dans le monde. En Italie, c’est le 17 qui a la réputation de porter malheur, tandis que pour les Asiatiques, mieux vaut éviter le 4. À chacun ses phobies…