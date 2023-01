Salaires: en 2022, le coût par heure prestée a déjà augmenté de 7,9%

Alors que de nombreux employés ne verront l'effet de l'inflation sur leur salaire qu'à la fin de ce mois de janvier, le coût salarial par heure prestée avait d'ores et déjà augmenté de 7,9% en 2022 en Belgique, selon une étude menée par Securex et publiée jeudi. Il s'élevait l'an dernier à 38,5 euros, contre 35,7 euros un an plus tôt.