Bonne nouvelle pour les hauts revenus: le plafond salarial va encore augmenter en 2022

Bonne nouvelle pour les plus hauts revenus, le plafond salarial - limite à partir laquelle un salaire supérieur à ce plafond n'est plus pris en compte lors du calcul de la pension légale - va être relevé. En 2022, il a augmenté de 11,85% et était de 71.519,98 euros pour une année complète. Selon les conditions de travail du salarié, ce nouveau plafond revient désormais à un salaire brut de 5.200 à 5.500 euros par mois.