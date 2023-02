La crise aussi dans notre assiette: les chèques-repas servent de moins en moins aux lunchs et de plus en plus aux repas familiaux

Aussitôt reçus, aussitôt dépensés

En 2022, plus de 2,8 millions de travailleurs bénéficiaient de cet avantage extra-légal accordé par près de 150 000 entreprises, soit la moitié des travailleurs. Et l’on peut dire qu’ils ne boudent pas cette poire pour la soif qui a permis d’assurer un budget alimentaire nécessaire à bon nombre de ménages : près de la moitié des bénéficiaires les utilisent dans les deux semaines suivant la réception des chèques. Et notamment les jeunes travailleurs et des ménages à faible budget pour lesquels le titre-repas constitue une part importante de leur budget alimentaire. Dans le contexte inflationniste actuel, 79 % des bénéficiaires ayant des salaires plus faibles affirment que le titre-repas joue un rôle essentiel dans leur budget alimentaire mensuel.

Très populaires (8 personnes sur 10 en sont très satisfaites), la totalité des bénéficiaires souhaitent voir la valeur des titres-repas augmenter. Le plafond, limité à 8€ aujourd’hui, n’a pas été ajusté depuis 2016. Le souhait ? Qu’il monte à 12€ ou au minimum à 10€.

* Mesure effectuée par Listen à la demande de VIA, l’association des émetteurs de chèques, et réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1.102 travailleurs bénéficiaires.