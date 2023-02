Parcs d’attractions: les bons plans pour contourner la hausse des prix

À lire aussi

On pense ensuite aux abonnements, en général ils sont rentabilisés dès la troisième visite. À Walibi, la formule de base coûte 115€, mais la formule la plus complète (avec l’accès à Aqualibi, le parking, les tickets pour les événements spéciaux comme Halloween, etc) revient à 420€. À Pairi Daiza, le pass annuel coûte 99€, avec la particularité d’avoir une validité de 365 jours. On peut donc en profiter lors de deux saisons consécutives si on prend cet abonnement en cours de saison.

Mais d’autres moyens existent, comme les ventes aux enchères sur internet. Nous avons surveillé Vavabid durant plusieurs jours, et on peut trouver des tickets à moitié prix. L’astuce est d’attendre le plus longtemps possible avant de miser, et de le faire durant les heures creuses, en journée. Attention, ces tickets sont parfois datés ou à utiliser avant une certaine date.