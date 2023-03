Les Belges se ruent sur les coffres-forts: "Chez les personnes âgées il y a un décrochage numérique"

Actuellement, le magasin estime installer 4 à 5 coffres par semaines, avec un chiffre qui est de plus en plus récurrent. Il a donc fallu prévoir le coup. "On essaie d’avoir un stock tampon en ce qui concerne les coffres les plus courants. La demande est forte ! Mais je crois que les usines ont bien réagi. De notre côté, on a réorganisé notre manière de faire au niveau du stock des coffres, on a un stock beaucoup plus important qu’il y a un an", explique Vincent Lambrecht.

Du petit coffre d’hôtel, jusqu’à la chambre forte, les installations passent par tous les types de clientèle : particuliers, bijouteries, commerçants etc. La majorité se porte sur les coffres d’un volume de 20 à 40 litres, mais tout dépend ce qu’on y met. Avoir un coffre chez soi, c’est pratique, pour autant il faut être prudent, trouver un endroit discret et secret et ne pas l’ébruiter.

De ce fait, y a-t-il un besoin de la part des gens à garder leur argent chez eux ? "Peut-être chez les personnes âgées car il y a un décrochage numérique de la part de ces personnes-là. Il y a une crainte de ne pas pouvoir disposer de cash. Les banques ferment, les distributeurs également, il est difficile de s’en procurer", explique-t-il. "Les gens d’un certain âge qui ressentent le besoin d’avoir du cash, font donc appel à l’installation d’un coffre-fort", révèle Vincent.

De plus, les gens ne trouvent plus le service qu’ils avaient avant dans les banques. Tout se fait par Internet. Or, certaines personnes ressentent le besoin d’avoir un rapport humain et ne l’ont plus. "Sur ce point-là, il y a une certaine déception et ça je le ressens", conclut Vincent Lambrecht.