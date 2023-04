2023, l’année de la chance pour les Belges ? Déjà onze nouveaux millionnaires à la Loterie cette année

Au total, ce sont d’ailleurs plus de vingt millions d’euros qui ont été remportés par des joueurs au Lotto depuis le début de l’année : 2 833 334 € le 14 janvier (répartis entre trois gagnants), 2 250 000 € le 15 février (répartis entre deux joueurs), 2 500 000 le 22 mars et donc 6 500 000 € le 8 mars et 2 000 000 € le 1er avril. Tout cela sans compter le million d’euros réparti entre trois joueurs le 18 janvier dernier (333 334 € chacun, NdlR).

Et il faut bien sûr ajouter à cela les deux Belges gagnants au rang 1 de l’Euromillions, avec des jackpots de 144 et 66 millions d’euros !

Des joueurs chanceux qui s’ajoutent à la liste des huit autres millionnaires depuis le début de l’année au Lotto, le dernier en date ayant remporté deux millions d’euros samedi dernier. Et la Loterie de faire le bilan des 45 dernières années. “45 ans de Lotto, c’est 4 800 000 000 de validations, c’est plus de 4000 tirages, c’est 3 750 000 000 euros de gain au rang 1, c’est environ 900 millionnaires. Le plus gros gain : 11 183 816 € le 05 juillet 2014.”

Il n’y a plus qu’à espérer que la suite de l’année soit aussi positive, évidemment. Et si on ne peut pas trouver la formule magique pour trouver les bons numéros, la Loterie propose tout de même quelques nouvelles options pour fêter l’événement. “Et la fête commence en avril où tout au long du mois vous pourrez gagner bien plus que le Jackpot Lotto habituel. Pour chaque tirage Lotto, il y aura 45 gagnants extra de € 10 000. Et la fête ne fait que commencer, alors gardez un œil sur le Lotto pour d’autres surprises d’anniversaire très funky”, prévient la Loterie.

Pour les prochains tirages, il y a donc 54 millions d’euros en jeu à l’Euromillions; ce vendredi, 1,5 million au Lotto; ce samedi, et 10,4 millions d’euros au VikingLotto, pour le tirage du mercredi 12 avril. Un jeu qui n’a toujours pas fait de gagnant au rang 1 en Belgique depuis son lancement, en novembre 2021… La chance ne peut pas être partout !