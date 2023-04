Payconiq et iDEAL s'allient pour contrer Mastercard : enfin un gros acteur européen en face de ce géant ?

"Le lancement commercial est planifié courant 2024, puis sera étendu aux autres pays européens ultérieurement. Dans un premier temps, il s’agit d’un portefeuille numérique de personne à personne - sous une marque unique au niveau européen - pour tous les usages de paiement du quotidien, qui sera enrichi par d’autres services innovants pour améliorer l’expérience des clients. La cible sera également étendue aux paiements de particulier à professionnel, aux achats en ligne, puis aux paiements en point de vente. En France, la mise en place de cette solution de paiement s’appuiera sur les plus de 30 millions d’inscrits au service "Paylib entre amis" proposé par BNP Paribas", indique la banque dans un communiqué.

Avec l’acquisition de Currence iDEAL, un schéma de paiement leader aux Pays-Bas, et de Payconiq International (PQI), le fournisseur de solutions de paiement basé au Luxembourg, EPI va pouvoir s’appuyer sur les expertises d’acteurs majeurs sur leurs marchés pour construire et déployer une solution de paiement paneuropéenne unifiée et innovante qui réponde aux attentes des consommateurs et des commerçants. A noter que l’accord avec les actionnaires respectifs de Currence iDEAL et PQI reste soumis à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence. "Nous nous réjouissons de cet accord avec Currence iDEAL et PQI. EPI tirera ainsi parti de la solide expérience opérationnelle, du savoir-faire et de la connaissance du marché local de ces deux entreprises pour construire une solution innovante, basée sur un nouveau schéma de paiement et une nouvelle plateforme de paiement instantané unifiée pour l'Europe", indique Martina Weimert, CEO de EPI.

Aux actionnaires actuels qui constituent l’EPI viennent s’ajouter quatre nouveaux actionnaires : Belfius et DZ Bank depuis fin 2022 et ABN Amro et Rabobank, qui avec ING complètent la présence des grandes banques néerlandaises. Pour les actionnaires historiques, BFCM, BNP PARIBAS, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale et Worldline, c’est un pas de plus pour assurer la souveraineté européenne dans les paiements et ainsi ne plus être ultra-dépendants de l'Américain Mastercard.