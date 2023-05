On apprend avant tout que les déclarations électroniques prennent de plus en plus de place. L’an dernier le SPF a compté 264 173 déclarations version papier, soit 16 % de moins que l’année précédente. À présent, les contribuables qui activent l’e-box sur MyMinfin entreront leur déclaration uniquement en ligne et ne la recevront plus en version papier. Une diminution des coûts économiques et écologiques, selon le SPF Finances.

Première nouveauté annoncée il y a quelques semaines : la neutralité de genre est désormais de mise. Pour une déclaration, la tradition voulait qu’on plaçait l’homme dans la colonne de gauche, et la femme à droite. Mais c’est terminé. À partir de l’année des revenus 2022 et l’exercice d’imposition 2023, cet ordre sera fait sur la base de l’âge. Dorénavant, la personne la plus âgée sera inscrite en premier dans la colonne de gauche. “Notre fiscalité doit s’adapter à notre société. C’est l’enjeu de la réforme fiscale, mais c’est aussi important pour l’administration fiscale et les documents fiscaux. Je suis donc heureux de répondre à la demande de diverses organisations de la société civile d’assurer la neutralité de la déclaration”, a annoncé Vincent Van Peteghem, Vice-premier ministre et ministre des Finances. Une mesure qui concerne tout de même un demi-million de contribuables.

Au niveau purement pratique, le calendrier est différent cette année. Si les déclarations papiers doivent toujours être envoyées au maximum le 30 juin, le délai est prolongé pour les versions électroniques. La date du 15 juillet est fixée dans ce cas. Pour les déclarations qui contiennent des revenus sous statut d’indépendant ou des revenus étrangers, la date limite est même fixée au 18 octobre.

Le plan de relance vient aussi s’immiscer dans cette déclaration puisque les heures supplémentaires volontaires prestées dans ce cadre ne seront pas soumises à l’impôt. On parle de 100 à 220 heures de travail. Une imposition séparée, au taux de 33 %, a également été annoncée pour les revenus imposables des retraités qui travaillent dans le secteur des soins depuis le mois de juillet 2022. Et dans le domaine socioculturel et sportif, les activités complémentaires qui ne dépassent pas des revenus annuels à 6540 euros, sont également taxées à un taux réduit.

La mobilité verte reste mise en avant malgré quelques modifications. Une réduction d’impôt est prévue pour les installations de borne de recharge faites entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024. Le montant passe par ailleurs de 1500 à 1750 €.

De plus, le crédit d’impôt pour enfant sera désormais possible en coparentalité. Jusqu’à l’exercice 2022, seul le parent ayant l’enfant fiscalement à sa charge pouvait en bénéficier. À partir de 2023, la moitié du crédit d’impôt s’applique à chaque parent (maximum 240 euros par parent).

Et s’il reste quelques semaines pour encoder (ou envoyer) sa déclaration fiscale, c’est déjà possible depuis quelques jours. L’avantage pour ceux qui passent via la e-box est que les différents organismes devant envoyer des documents relatifs à vos revenus le font directement via cette plateforme.

En outre, il n’est pas obligatoire de passer par les services d’un comptable en cas de souci ou question. Il est possible de fixer un rendez-vous avec le SPF.