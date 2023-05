”J’étais au magasin, j’ai dû laisser mon caddie rempli sur place car impossible de payer par carte BNP. Des amis en vacances à Ibiza ne savent pas avoir accès à leur argent”, explique un usager à RTL Info.

Alors que les comptes sont approvisionnés, l’application affiche un message d’erreur : “Solde insuffisant”.

Un problème qui ne va pas être résolu facilement car du côté de chez BNP, on cherche encore la provenance du bug. “Nous travaillons activement pour résoudre ce problème et rétablir l’accès à tous les services dès que possible. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations concernant la résolution de ce problème”, explique la banque à nos confrères de RTL Info.