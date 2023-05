Grande première chez ING: Un QR code qui remplace le digipass

"Lorsque vous souhaitez vous connecter via votre ordinateur à Home'Bank ou Business'Bank, vous pouvez cliquer sur l’ING QR Code. Un code QR apparaît alors, que vous pouvez scanner à l'aide de l'application ING Banking. Lorsque vous ouvrez l'application, vous voyez immédiatement un scanner lire le code QR sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite vous identifier via un code numérique, Face ID ou Touch ID. Par la suite, lorsque vous voudrez signer une transaction que vous feriez normalement avec votre lecteur de carte, vous recevrez immédiatement une notification sur votre smartphone pour confirmer cette transaction. Ceux qui n'ont pas de smartphone peuvent bien sûr continuer à utiliser le lecteur de cartes", explique Sali Salieski, Head Retail & Private Banking chez ING Belgique.

Outre le lecteur de cartes et itsme, la banque ajoute ainsi une troisième option pour sécuriser les opérations bancaires en ligne. "Les clients ne doivent plus taper des codes compliqués dont ils ne connaissent pas la signification ou dont il n'est pas certain que les cybercriminels les lisent. Ils restent dans leur propre environnement ING et ils obtiennent des détails supplémentaires sur leur transaction. Il est donc plus facile de vérifier que tout est correct", poursuit Sali Salieski.

L’ING QR Code n'est pas seulement là pour faciliter les opérations bancaires en ligne. ING contribue également à la réduction des déchets électroniques. Selon les derniers chiffres de Recupel, l'organisation qui recycle les appareils électriques et électroniques dans notre pays, l'ensemble des familles belges possède encore 50 millions d'appareils électriques inutilisés à la maison. Les lecteurs de cartes et les calculatrices arrivent en troisième position. Cela représente 1,5 million d'unités.