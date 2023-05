Qu'est-ce que le crowdlending, ce placement pris d'assaut qui offre 4,5% d'intérêts?

Les placements assurés chez Look&Fin sont en effet près de 2 fois plus rémunérateurs que la plupart des autres produits de placements dits sécurisés. Les épargnants sont particulièrement à l'affût de chaque nouveau dossier proposé par Look&Fin, bouclant les appels à financement en 30 secondes. De nombreux épargnants n'ont dès lors pas l'occasion d'y participer. C'est pourquoi Look&Fin annonce le lancement des "Welcome Deal". Ces opportunités de placement sécurisé avec une assurance sur 100% du capital placé sont exclusivement réservées à ceux qui n’ont jamais réussi à prêter sur la plateforme, en raison de cette rapidité de financement. “Nous avons eu ces derniers temps de très nombreux retours de personnes nous indiquant qu’elles n’arrivaient pas à prêter via notre plateforme car dès l’ouverture d’un nouveau dossier, celui-ci était financé quasi instantanément. Pour remédier à cette situation, nous avons lancé les Welcome Deals. Durant un délai de 48 heures, les personnes inscrites sur Look&Fin mais n’ayant jamais réussi à prêter peuvent prendre le temps d’étudier le dossier et de réaliser leur premier prêt sans stress de temps”, déclare Frédéric Lévy Morelle, le CEO de Look&Fin.

Le prêt Secured A+ proposé via Look&Fin est un placement assorti d’une assurance qui permet au prêteur d’être indemnisé à hauteur de son capital restant dû dans le cas où l’entreprise à laquelle il a prêté ses économies serait en défaut de paiement.

Bloqué en général sur une période de 24 mois, ce placement a la particularité de bénéficier d’un rendement variant autour de 4,5% l’an, un rendement en tête des différents produits de placement sécurisés en Belgique !

“Si l’on compare le produit assuré de Look&Fin à un bon d’Etat à 3 ans (2,60% l’an) ou à un placement sur la caisse des dépôts et consignations (2,50% l’an), on s’aperçoit que le rendement net proposé par les prêts sécurisés de Look&Fin est 1,8 fois plus élevé”, explique Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin.

“Bien sûr, ces placements traditionnels sont plus liquides qu’un placement assuré chez Look&Fin mais cette liquidité a un coût qui viendra dégrader les rendements offerts en cas de sortie avant l’échéance convenue. Par ailleurs, nous travaillons depuis quelque temps sur une solution permettant également d’offrir de la liquidité sur nos placements sécurisés et qui devrait voir le jour durant le second semestre 2023”, ajoute le CEO.