Les banques se frottent les mains avec la remontée des taux de crédits immo mais gardent les taux des comptes épargne très bas: le politique s’en mêle

Une santé financière qu’elles doivent en grande partie à leur marge qui explose vu le fossé qui se creuse entre les taux des crédits et ceux de l’épargne. Légalement, le rendement minimum d’un compte épargne est fixé à 0,11 %. Si les banques ont quelque peu relevé ce taux plancher, elles peinent à offrir un rendement net supérieur à 1 %. D’autant que l’épargne que vous déposez auprès de votre banque est placée par cette dernière auprès de la Banque Centrale Européenne, qui leur offre un rendement de 3,25 %. Pierre Wunsch, Gouverneur de la Banque nationale a d’ailleurs averti les banques, début mars, en leur demandant de relever les taux sur les comptes épargne, sous peine de voir leurs clients chercher des solutions plus rémunératrices à l’étranger. Selon un sondage réalisé par le Laatste Nieuws du côté du gouvernement, plusieurs ministres souhaitent dès lors que le taux plancher de 0,11 % soit revu à la hausse. Georges Gilkinet (Ecolo), Pierre-Yves Dermagne (PS) et même Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) y sont favorables.

Pour sa part, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, ne considère pas qu’il s’agit d’une priorité. Il craint d’ailleurs qu’une augmentation soudaine du taux d’intérêt minimum entraîne une nouvelle hausse des taux sur les crédits immobiliers. Par ailleurs, il rappelle que “lorsque les taux d’intérêt de la BCE sont descendus en dessous de zéro, nous n’avons pas non plus supprimé le taux d’intérêt minimum.”

Il n’empêche qu’avec des taux oscillant entre 0,80 % chez Belfius et 1,50 % chez Argenta, il existe sur le marché des solutions nettement plus avantageuses. Les comptes à terme attirent d’ailleurs de plus en plus les épargnants et les entreprises. Avec un taux d’intérêt net moyen de 2,1 %, on est déjà largement au-dessus des taux proposés par les banques. Selon l’Écho, les ménages belges disposent désormais d’un total de plus de 19 milliards d’euros sur des comptes à terme, soit le montant le plus élevé depuis juillet 2014. Quant aux entreprises, les montants déposés depuis le début de l’année ont augmenté de 8 milliards d’euros, pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2009, soit 20,2 milliards d’euros.

Pas étonnant lorsque l'on sait que les revenus tirés par les Belges de leurs avoirs sur les comptes épargne fondent comme neige au soleil. En 2008, le revenu global des Belges provenant des intérêts sur l’épargne s’élevait à 10,695 milliards d’euros. En 2022, il atteint 2,101 milliards, soit une perte sèche de 8,594 milliards en quinze ans.

Les banques se frottent les mains avec la remontée des taux de crédits immo, mais gardent les taux des comptes épargne très bas : le politique s’en mêle ! ©DR