Les bons plans pour votre épargne: où placer votre argent pour obtenir le meilleur rendement

À l’étranger, il y a moyen de trouver bien mieux. Distingo Bank (France) offre ainsi du 4 % durant les 6 premiers mois aux détenteurs d’un compte épargne… domiciliés en France. Si l’Europe permet la libre circulation des biens et des services, il n’est donc, dans les faits, pas aussi évident de profiter des taux accordés par les banques étrangères.

Pour faire fructifier votre épargne en disposant de votre capital à tout moment, le plus simple reste de changer de banque en faisant jouer la concurrence belge. Chez Santander, il est ainsi possible d’ouvrir son compte en banque en quelques étapes, depuis votre ordinateur. Si vous disposez d’un capital compris entre 125 000 et 200 000 €, le Vision Max est à privilégier, avec un rendement de 2 %. Pour tout autre montant, optez pour le Vision Plus (1,75 %).

Depuis cette semaine, NIBC Bank propose également un taux de 2 %, sans limite de montants. De quoi obtenir jusqu’à 8 fois plus qu’un compte épargne classique chez BNP Paribas Fortis (0,25 %) et quatre fois plus que chez Belfius (0,50 %).

Mais avant de vous précipiter, analysez bien les conditions liées à l’ouverture de votre compte épargne. Car pour profiter du meilleur taux chez ING (1,40 %), vous devez disposer d’un compte à vue… payant. Même chose chez Aion Bank, qui lie son offre (1,50 %) à un abonnement mensuel facturé 3,90 €. Avant de faire le grand pas, prenez également en compte le moment de changer de banque. Car le taux d’un compte épargne se divise en taux de base et prime de fidélité. Si vous transférez votre argent avant qu’il ne soit resté en compte durant 12 mois, vous perdrez la prime de fidélité, bien plus élevée que le taux de base.

Il n’y a cependant pas que les comptes épargne à privilégier si vous souhaitez gagner un peu d’argent avec vos fonds propres tout en ne prenant aucun risque avec votre capital. Les comptes à terme sont une solution, même si certains vous obligent à bloquer votre argent sur de longues périodes. Parmi les comptes à terme les plus rémunérateurs, Deutsche Bank offre un taux brut de 3,18 € sur un an, pour les placements de 100 000 € minimum. Déduction faite du précompte, vous obtiendrez alors un rendement net de 2,226 %, mieux que NIBC et Santander. Sur 6 mois, toujours chez Deutsche Bank, c’est un taux de 3,04 % brut ou 2,128 € net qui est offert aux épargnants disposant de 100 000 € au minimum.

Le meilleur rendement pour ce type de produit peut être obtenu chez CKV (3,25 % brut ou 2,275 % net), mais avec l’obligation de bloquer votre épargne pour 10 ans.