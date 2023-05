Sous le feu des critiques, les fondateurs de Bit4You veulent rassurer leurs clients : “Au moins 60 % des avoirs sont sauvés”

Bit4you est dans la tourmente ces dernières semaines, et l’affaire remonte même au niveau politique. Ce vendredi, les fondateurs de la plateforme belge de cryptoactifs ont pris la parole lors d’une conférence de presse pour faire le point de la situation. Avec une remise en contexte tout d’abord. “Ce 26 avril, peu après avoir appris que CoinLoan (l’un des fournisseurs de services de la société bit4you) avait perdu son enregistrement en tant que prestataire de services de cryptoactifs régulé en Europe, bit4you a été informé qu’un administrateur provisoire avait été nommé par décision de justice à Tallin (Estonie) afin de statuer sur leur sort. En conséquence, les fonds confiés par bit4you à cette plateforme pour compte de leurs clients ne sont, pour l’instant, plus accessibles. Afin de préserver l’égalité de traitement de ses clients, bit4you a rapidement pris une décision difficile : suspendre ses activités et mettre en route un plan de redressement et de résolution qui permettra à chacun des dépositaires de récupérer tout ou partie des cryptoactifs qu’il avait confié à bit4you. À la demande expresse de la fintech, un collège d’administrateurs a donc été rapidement nommé par le tribunal des entreprises et dispose, désormais, de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre ce plan en œuvre”, expliquent de concert José Zurstrassen, Marc Toledo et Sacha Vandamme, les trois fondateurs et actionnaires de Bit4you.