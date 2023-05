Bonne nouvelle: les prix des courses alimentaires baissent enfin, même s'il ne faut pas se réjouir trop vite!

Toutefois, on soulignera que les écarts de prix sur un an se resserrent, notamment grâce à la baisse des prix de l'énergie. Par rapport au mois de mai de l'année dernière, ils ont chuté d'environ 22 %. Pour le gaz naturel, il s'agit d'une baisse de pas moins de 60,4 %, et l'électricité est également devenue 26,3 % moins chère.

Le pouvoir d'achat des ménages reste cependant plombé par le prix des courses alimentaires qui a bondi de 15,51% l'an dernier. Néanmoins, des signes d'être optimistes se dessinent, comme le confie l'économiste Stijn Baert (UGent) à nos confrères du Nieuwsblad. "Par rapport au mois d'avril dernier, nous constatons une nouvelle légère baisse des prix alimentaires, après sept mois d'augmentations continues."

Si elle ne s'élève qu'à 0,3% en moyenne, certains produits ont vu leurs prix baisser de manière nettement plus importante. C'est le cas du riz (-11%), des pâtes et couscous (-4,8%) ou encore des céréales pour le petit-déjeuner (-6,5%). En revanche, tous les aliments ne suivent pas la même courbe, ce qui explique que la baisse ressentie ne dépasse pas 0,3%. Manger des frites ou au fast-food coûte aujourd'hui plus cher (+4,1%) qu'il y a un an. De même, par rapport à mai 2022, les prix du cacao et poudre à base de chocolat (+31,8%), du sucre (+29,1%), des pizzas et quiches (+28,9%) et du lait entier (+28,8%) ont fortement augmenté.

Du côté des services, l’inflation a augmenté de 6.80% à 8.16%. Les prix des chambres d’hôtels, par exemple, affichent une inflation de 29.4% par rapport à mai 2022. Les billets d’avion sont, eux, 41.8% plus chers qu’il y a un an.

Le début du déclin de l'inflation? Pas si vite

Pour Stijn Baert, la baisse que nous connaissons en ce mois de mai est comparable aux soubresauts que nous connaissions durant la pandémie de coronavirus. Une tendance à la baisse qui ne signifie pas que nous sommes sur une descente aussi marquée que la montée des prix. Comme pendant la pandémie, "nous ne savions pas si un tel repli était le début d'un déclin ou d'un plateau. Il en va de même pour les prix alimentaires. Ce sera excitant de voir si cette tendance à la baisse se poursuivra."

Pour l'heure, au-delà des chiffres et statistiques, les Belges ne perçoivent pas encore cette accalmie au passage en caisse. Au contraire, pour un quart d'entre eux, l'heure est aux économies puisqu'ils déclarent avoir réduit leurs dépenses en fruits et légumes frais pour raisons économiques, selon une enquête iVOX effectuée pour Aldi Belgique. L'étude révèle également que le Belge scrute les promotions. Plus de la moitié des personnes interrogées n'achètent certains types de fruits et légumes qu'en promotion. Aldi le constate également. "Actuellement, l'achat de produits frais tels que les fruits et légumes est fortement influencé par les promotions", indique la chaîne de supermarchés.

Selon Koen De Leus, économiste en chef de BNP Paribas Fortis il ne faut pas s'attendre à voir les prix fortement baisser ou rapidement. "En raison de l'indexation automatique des salaires dans notre pays, les coûts salariaux sont plus élevés et les consommateurs gagnent également plus. En ce sens, il est logique que les prix ne baissent pas plus vite", confie-t-il à nos confrères du Nieuwsblad.

D'autant que si l'inflation ralentit, ce n'est pas le cas de l'inflation sous-jacente. En effet, si l'on ne tient pas compte de l'énergie et des aliments frais, on constate que l'inflation sous-jacente continue de grimper, s'établissant à 8,70% en mai. Cependant, l'économiste avance une autre bonne nouvelle, prédisant une inflation nulle ou même négative d'ici novembre...