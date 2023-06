Accès au cash, fermetures d’agences, rendez-vous impossibles : les services bancaires sont plus rabotés que jamais

À lire aussi

Un des derniers exemples en date vient de chez ING, qui a décidé de progressivement stopper son service de coffres. Des milliers de clients ont déjà reçu un courrier mettant fin à ce service au mois d’avril, et le reste devrait suivre d’ici la fin de l’année. “De toute façon, il était devenu presque impossible de pouvoir accéder à mon coffre facilement, nous explique un des clients concernés. On ne pouvait y avoir accès que le lundi, en pleine journée, de telle heure à telle heure. Le reste du temps, impossible d’avoir accès aux objets de valeur qui s’y trouvent.”

Ce n’est pas le seul exemple, ni le seul témoignage qui nous arrive, quand on évoque l’évolution des services bancaires. “Depuis des années, je remplissais une tirelire avec de petites pièces et, une fois remplie, j’ai voulu aller verser ces pièces à la banque contre du cash ou un virement sur mon compte, explique de son côté Janine. Arrivé à la banque, on m’a expliqué qu’il y avait un horaire bien précis pour ce genre de transaction, durant les heures de bureau… C’est tout de même une demande élémentaire, je ne comprends pas.”

On remarque également que la prise de rendez-vous devient obligatoire, quel que soit le service demandé, et ce dans plusieurs banques. Il n’y a plus non plus de spécialiste pour chaque matière au sein d’une agence. Il faut parfois aller dans une autre agence pour négocier un crédit hypothécaire, encore une autre pour ouvrir un compte professionnel et une troisième pour échanger des devises. Pour ce dernier exemple, il est même devenu impossible d’en commander dans certaines agences. On parle même de devises de pays proches, comme les francs suisses, par exemple.

Enfin, l’exemple le plus visible reste évidemment le projet Batopin. Si le système paraît plus efficace sur papier, de nombreuses communes ou entités se retrouvent sans un seul distributeur sur leur territoire. Car on supprime les distributeurs existants avant d’en installer de nouveaux…

