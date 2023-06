Vers une baisse des coûts des paiements électroniques pour les commerçants

”L’augmentation des transactions électroniques effectuées par le consommateur est importante a permis d’augmenter les profits et les marges des banques”, analyse Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Économie. “Cette baisse des coûts qui profite aux banques doit aussi pouvoir être répercutée auprès des commerçants, en particulier des petits indépendants.”

Et le ministre de réfuter l’argument des banques selon qui le nombre de transactions électroniques est plus faible en Belgique que chez nos voisins. “On en peut plus se retrancher derrière le fait qu’il y a moins de transactions électroniques en Belgique qu’ailleurs. Ce temps est révolu”, explique le vice-Premier Dermagne. “Aux Pays-Bas, le plafond est fixé à 0,02 euro, je souhaite qu’il en soit de même en Belgique, où le plafond est actuellement pratiquement trois fois plus haut, puisqu’il atteint 0,056 €.”

La proposition de modification de l’arrêté royal qui fixe un plafond pour les paiements par carte a fait l’objet d’un accueil favorable lors du Comité ministériel retreint du vendredi 9 juin.

Dans la foulée, le ministre Dermagne a écrit au Gouverneur de la Banque nationale de Belgique, au Président de la FSMA, à Test-achats et à Febelfin en vue d’obtenir un avis quant à la proposition formulée dans une quinzaine de jours.

Notons aussi que le ministre Dermagne a fait savoir qu’il envisageait le lancement d’un comparateur des offres de solution de paiements électroniques afin de mieux informer les commerçants sur les offres du marché.

L’annonce du ministre Dermagne a ravi le SNI. “Enfin, on avance ! ”, s’est réjoui le Syndicat Neutre des Indépendants. “C’était une revendication du SNI depuis plus d’un an, depuis l’annonce de l’obligation de disposer d’un moyen de paiement électronique chez tous les indépendants. Nous nous réjouissons donc que le Ministre nous ait enfin entendus. C’est une avancée dans la bonne direction.”

Le SNI voudrait cependant que les autorités aillent encore une étape plus loin. “Il y a toujours une obligation imposée par le gouvernement. Il n’est par conséquent toujours pas normal, même si les frais diminuent et sont limités, que le commerçant soit le seul à en supporter le coût”, poursuit l’organisation de défense des indépendants.