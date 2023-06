Un an après son lancement, Nickel, la banque sans banque, a-t-elle séduit les Belges ?

Si l'offre séduit un public majoritairement jeune, c'est parce que Nickel propose un compte sans banque, sans conditions de patrimoine ni de revenus, sans possibilité de crédit ni de découvert et disponible pour seulement 20€ par an. De quoi tourner définitivement le dos aux banques classiques? Nickel a mené l'enquête à l'occasion de son premier anniversaire et il en ressort que près de 80% des personnes interrogées marquent leur satisfaction vis-à-vis de leur banque actuelle et 6 Belges sur 10 estiment que leur banque offre un bon rapport qualité-prix. Une très grande majorité des Belges (93%) recherche principalement un compte à vue avec un bon rapport qualité-prix et sans frais cachés. Les Belges affirment ainsi ne pas chercher l’option la moins chère, mais plutôt le compte à vue offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Le réseau des agences bancaires semble encore séduire les Belges puisque 3 répondants sur 4 considèrent qu’il est important d’avoir la possibilité de visiter physiquement une banque. Mais d’autres solutions peuvent émerger puisque 60% des Belges apprécieraient la possibilité d’effectuer des transactions financières de base dans un magasin local.

Si les Belges restent résolument loyaux envers leur établissement bancaire, l’enquête démontre que près de 20% des Belges souhaitent changer de banque pour leur compte à vue principal. Le coût élevé de leur compte à vue reste la raison principale (44%), devant le manque d'agences et leur accessibilité (30%) ainsi que les coûts cachés (24%).

Nickel peut s'avérer l'alternative idéale pour un tiers des sondés. Un intérêt plus particulièrement marqué chez les Bruxellois (43%), les hommes (68%), les jeunes (41%) et les personnes hautement qualifiées (36%). Parmi les éléments qui influencent positivement l’intérêt des Belges pour le compte Nickel, les répondants mentionnent principalement l’absence de coûts cachés (79%), une app conviviale (67%), la disponibilité d’un IBAN belge (67%), l’ouverture du compte en 5 minutes (52%) et l’étendue du réseau de points de vente de proximité (51%).