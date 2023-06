Épargne: les banques bougent enfin, on s’approche des 3% de taux... Mais il n’y a pas que les comptes épargne

Derrière, on commence à batailler ferme avec Keytrade (High Fidelity : 2,10 %), Me Direct (Fidelity Epargne : 2 %) et NIBC (Compte fidélité : 2 %). Mais les grandes banques profitent toujours de l’attentisme de leurs clients pour n’offrir, au mieux, que 1,40 % dans le chef d’ING. BNP Paribas Fortis, via son compte d’épargne Plus se contente de 1,25 % tandis que Belfius n’est guère plus séduisante avec un taux de 0,80 %. Mais cette dernière a annoncé un relèvement des taux dès le 1er juillet, avec un taux de base à 0,20 % et une prime de fidélité relevée à 1,05 % sur le compte Fidelity. Au total, 1,25 %, ce qui n’est pas encore très élevé au regard de la concurrence et de la remontée des taux sur les crédits hypothécaires. Mais ce mouvement de Belfius est surtout annonciateur d’autres augmentations dans les mois à venir. Le politique a déjà tapé du poing sur la table, envisageant même de relever le taux minimum imposé, ridiculement bas à l’heure actuelle (0,11 %).

Le CEO de Belfius, Marc Raisière, interrogé par nos confrères de LN24, a ouvert la porte à des taux plus élevés. “Dans les prochains mois, si la tendance se confirme, il y aura un nouvel espace pour l’augmentation des taux”.

Banque Compte Taux de base Prime de fidélité Taux global Santander Vision Max 1% 1,50% 2,50% Santander Vision + 0,75% 1,50% 2,25% Keytrade High Fidelity 0,75% 1,35% 2,10% Me Direct Fidelity Epargne 0,50% 1,50% 2,00% NIBC Compte fidélité 0,50% 1,50% 2,00% Santander Vision 1,15% 0,35% 1,50% Aion Bank Extended 0,50% 1,00% 1,50% Argenta Compte d'accroissement 0,40% 1,10% 1,50% Izola Bank Saver Account 1,40% ---- 1,40% Keytrade Azur 0,90% 0,50% 1,40% ING Tempo 0,70% 0,70% 1,40% Europabank Plus 0,35% 1,00% 1,35% Me Direct Dynamic 1,00% 0,30% 1,30% Nagelmackers Superior + 0,50% 0,,80% 1,30% NIBC Épargne 1,00% 0,25% 1,25%

Comptes à terme: jusqu’à 3,65 %

À côté des comptes épargne, toujours en sécurisant votre capital, vous pouvez également opter pour des comptes à terme. Différence ? Pour bénéficier des rendements annoncés, votre épargne doit rester en compte pendant un certain temps. Si vous ne pensez pas avoir besoin de votre argent endéans les deux ans, Izola Bank vous offre le meilleur rendement sur 3 à 7 ans, avec des taux pouvant même atteindre 3,65 % brut sur 10 ans, soit un rendement net de 2,55 %. C’est à peine plus que le meilleur compte épargne de Santander, à la différence que le montant minimum à placer ne s’élève qu’à 500 € contre 125 000 auprès de la banque espagnole. Sur 1 ans, c’est Deutsche Bank qui propose la meilleure offre (2,31 % net), mais avec un montant minimum de 100 000 €. Plus intéressant si vous avez besoin de votre épargne à court terme, le compte à 6 mois vous offre un rendement net de 2,226 %, toujours pour un montant minimum de 100 000 €. Le compte à (court) terme est donc une belle alternative au compte épargne si vous ne souhaitez pas immobiliser votre argent toute une année, faute de perdre la prime de fidélité, élément le plus rémunérateur des comptes épargne.

Investir dans une coopérative: 3,50 % net par an

Obtenir plus de 3 % sans risque, est-ce mission impossible ? Pour les Bruxellois, il est possible d’obtenir un rendement de 3,50 % net par an en prenant un minimum de risques. Sous l’égide de Barbara Trachet, Secrétaire d’État à la transition économique, investir dans l’économie locale offre un rendement annuel net de 3,50 % pendant 5 ans. De plus, un léger dividende peut-être également distribué par la coopérative à la fin de l’année, sans restriction de temps.

”Le coopérateur qui nous confie son argent sait très bien où il va et à quoi cet argent est utilisé, quel projet sera soutenu grâce à cela, contrairement à un compte épargne dont l’utilisation par une banque est relativement assez opaque”, explique, auprès de la RTBF, Grégory Berthet, directeur développement commercial et coopératif chez Credal. “La procédure se fait en ligne en quelques clics, c’est très rapide”.

Point positif pour les entrepreneurs également, ils bénéficient d’un financement pour lancer leur entreprise alors qu’un tel projet n’est pas toujours soutenu par les banques, même si les garanties ne sont pas les mêmes que celles offertes par les banques. Dans les faits, le risque de faillite est cependant minime et vous êtes libres de revendre vos parts à tout moment.