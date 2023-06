De nombreux Belges grimacent en voyant ce qu'ils devront repayer aux impôts: "L’indexation des salaires a un effet pervers"

Outre les habituelles nouveautés, de nombreux contribuables tirent la grimace au moment de découvrir le montant qu’ils retoucheront ou devront payer. C’est notamment le cas de Philippe, employé d’une entreprise privée, plus qu’étonné par le montant qu’il devra payer cette année. “J’ai un supplément d’impôts de 1350 € à payer. J’ai demandé à mon comptable de refaire les comptes car je ne comprenais pas d’où venait un tel montant. En y regardant de plus près, il m’a expliqué que c’est parce que mes revenus avaient augmenté. De manière globale, la hausse de rémunération est directement taxée à la plus haute tranche d’imposition à savoir 50 %. Ainsi, mon taux moyen d’imposition est passé de 30,50 % à 32,70 %. L’indexation des salaires a donc un effet pervers car on n’en perçoit finalement que la moitié. Et dire que le gouvernement affirme que cette indexation des salaires est destinée à compenser la hausse des prix. C’est finalement de la foutaise car quand on voit comment les prix de l’énergie et des courses alimentaires ont augmenté et le revenu net final qu’on touche, on est loin du compte…”

À lire aussi

Et Philippe s’inquiète également d’une nouvelle hausse d’impôts l’an prochain, suite à la forte indexation des salaires perçue début 2023. Fort heureusement, l’addition devrait être moins salée. Le précompte professionnel est en effet calculé de sorte que nous ne devrions pas payer plus d’impôts l’année prochaine (2024), malgré l’indexation des salaires, des pensions et des allocations.

Les nouveaux barèmes fiscaux entrés en vigueur au 1er janvier dernier tiennent compte de l’inflation que l’on a connue en 2022. De la sorte, le travailleur passera moins vite d’une tranche d’imposition à la suivante, avec pour effet d’augmenter le salaire net. Cette année, les tranches d’imposition vont augmenter de 9 %. Une plus grosse tranche de votre salaire sera donc comptabilisée dans une tranche d’imposition inférieure. En clair, votre salaire net va augmenter. Vous gagnerez donc plus en 2023 et les impôts vous reprendront une tranche plus faible de ces revenus.