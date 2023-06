Les Belges sont parmi ceux qui se contentent le mieux de leur salaire : 76 % s’estiment satisfaits de leurs revenus

À lire aussi

Cela voudrait dire que 55 % des Belges ne sont pas satisfaits de leur salaire, en comparaison de leurs collègues ? Non, puisque 33 % se disent sans avis. Seuls 22 % ne sont pas convaincus de l’équité interne au sein de leur entreprise. “Il est positif que près de la moitié des travailleurs belges soient convaincus par l’équité interne. Les entreprises fournissant des efforts supplémentaires pourront en convaincre davantage. Celles qui continuent à travailler sur une politique salariale transparente et flexible avec des échelles salariales et des possibilités d’évolution seront prêtes pour les nouvelles obligations en matière de transparence salariale d’ici 2026. Offrir une perspective aux travailleurs est motivant et a un effet positif sur la politique de recrutement et de rétention”, analyse Virginie Verschooris, spécialiste de la rémunération chez SD Worx.

Si on compare maintenant ces résultats avec les pays voisins, on remarque que les Belges sont bien plus confiants par rapport à leur situation. “Avec 41 % des Belges déclarant bénéficier d’un salaire compétitif ou concurrentiel, nous sommes en tête du classement européen. Les Belges sont en tête du peloton avec les Suisses, les Allemands, les Autrichiens et les Irlandais. Environ un quart (24 %) des Belges pense cependant que la conformité au marché pourrait être améliorée. Dans certains autres pays européens, les opinions négatives sont parfois presque deux fois plus nombreuses (France, Finlande, Royaume-Uni, Suède avec environ 45 %, Croatie avec 52 %)”, détaille encore l’étude de SD Worx.

Les nouvelles sont donc plutôt bonnes, et on peut y percevoir l’utilité de l’indexation des salaires. Pour rappel, la Belgique est un des seuls pays au monde à avoir mis sur pied un système d’indexation automatique des salaires, dans les années 70.