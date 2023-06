Actuellement, même si elle reste élevée, l’inflation est sur une courbe descendante. Elle était encore de 8,1 % en janvier, 6,7 % en mars, 5,6 % en avril, 5,2 % en mai. Lorsque l’inflation ralentit, une indexation négative des salaires est possible. Le phénomène n’avait plus été rencontré depuis 2014, mais certains travailleurs ont ainsi vu baisser leur salaire au mois de mai.

La manière dont l’indexation s’effectue en Belgique dépend des accords pris au niveau sectoriel (par mois, par trimestre, par an, pourcentage fixe, selon un indice particulier…).

La variation des salaires se calcule sur la base de la variation du coût de la vie au cours d’une période de référence. Or, si au cours de celle-ci il y a eu une baisse des prix, les salaires diminueront. En effet, certains travailleurs voient leur salaire indexé à un rythme mensuel, bimestrielle trimestriel, et sont donc plus sensibles aux variations de l’inflation. C’est notamment le cas dans le secteur bancaire, où les employés ont vu leur salaire légèrement baisser au mois de mai.

”Tout comme en cas d’indexation positive, il revient aux secteurs de décider si une indexation négative est appliquée ou non. Dans la plupart des commissions paritaires, des accords ont été conclus sur les conséquences d’une indexation négative”, indique Group S. “Pour la SCP 106.02 (industrie du béton), par exemple, la non-application de l’indexation négative est de vigueur. En ce qui concerne la CP 124 (construction), la non-application de l’indexation négative est également de mise mais elle sera prise en compte lors de la prochaine indexation positive. En ce qui concerne la CP 310 (banques), l’application de l’indexation négative est automatique.”

Lorsque le secteur ne prévoit rien expressément, il est encore possible que les partenaires sociaux concluent un accord contraignant au moment où l’indexation négative se produit. “Si la commission paritaire n’a finalement rien décidé, il revient à l’employeur de prendre position. Il a, en effet, le droit d’appliquer cette indexation négative et donc de diminuer le salaire de ses travailleurs. Il peut également décider de ne pas appliquer l’indexation négative. Dans ce dernier cas, il devra savoir que, s’il ne l’applique pas, il ne pourra pas en tenir compte à l’occasion de la prochaine indexation positive. En effet, une telle pratique est contraire à la loi sur la protection de la rémunération des travailleurs.”