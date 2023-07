Les titres-services vont augmenter en 2024: "Il était nécessaire de remettre de l’ordre pour éviter les frais supplémentaires injustifiés"

À lire aussi

Si Christophe a déjà connu une augmentation des titres-services début 2023, il ne bénéficiera pas – au contraire de Jean – de la nouvelle réglementation wallonne. En effet, les frais supplémentaires seront interdits à compter du 1er janvier 2024, en Wallonie. “Depuis plusieurs années, la majorité des agences de titres-services ont commencé à facturer des frais complémentaires à leurs clients de manière variable et aléatoire. Si certaines entreprises utilisent ces frais supplémentaires pour assurer leur viabilité économique, voire dans certains cas améliorer le pouvoir d’achat de leurs travailleuses, d’autres agences agissent uniquement afin d’améliorer leur profitabilité. Afin de mettre un terme à ces pratiques et de mieux réguler le secteur, les frais supplémentaires aujourd’hui réclamés par les entreprises seront interdits à partir du 1er janvier prochain en Wallonie”, communique le cabinet de la ministre Christie Morreale, en charge de la réglementation des titres-services.

Par ailleurs, la ministre indique que cette indexation n’impactera que peu de Wallons, puisque 80 % des utilisateurs payent déjà des frais supplémentaires, et donc plus de 10€ par titre-service, en réalité. “Il était nécessaire de remettre de l’ordre dans le secteur des titres-services et que les utilisateurs ne paient plus de frais supplémentaires parfois injustifiés”, conclut Christie Morreale, qui évoque aussi la volonté d’améliorer les conditions de travail des aides ménagères.