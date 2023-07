Mauvaise surprise pour des indépendants qui ont eu accès au droit passerelle durant la crise sanitaire: ils vont devoir rembourser une partie!

Si la crise a fait mal, les indépendants ne sont pas restés sans aides pour autant. Les Régions ont instauré des plans d’aides via des primes ou encore des prêts. Du côté fédéral, ce sont surtout des reports de cotisations sociales ou d’autres charges qui étaient au menu. Mais l’aide la plus emblématique était bien le droit passerelle. Il s’agissait d’un revenu de remplacement mensuel d’un peu moins de 1300 € pour les indépendants sans personne à à charge, et qui montait à plus de 1600 euros pour ceux qui avaient une ou plusieurs personnes à charge. On se souvient aussi qu’une double droit passerelle avait été octroyé à certains métiers fortement impactés, comme l’Horeca, par exemple.

Mais, trois ans plus tard, voilà que l’Inasti réserve une mauvaise surprise à des centaines, voire des milliers d’indépendants. Johnatan Rooms, expert-comptable pour la société Aderys, a connu le cas avec plusieurs clients. “Excusez-moi l’expression, mais j’ai vu le droit passerelle comme un piège à con dès le départ, lance-t-il. D’abord, car ce revenu de remplacement était soumis à de fortes taxes lors de la déclaration fiscale suivante. D’une certaine façon, on donnait d’une main pour reprendre de l’autre. Mais une seconde problématique récente vient mettre le coup de grâce à des indépendants qui ont déjà souffert.”

En effet, certains indépendants qui profitaient du droit passerelle majoré pour ceux qui avaient une famille à charge reçoivent une régularisation qui atteint parfois plus de 7 500 € ! “En fait, il y a une différence administrative entre avoir un enfant à charge déclaré sur sa déclaration fiscale, et avoir un enfant à charge au niveau de la mutuelle. Classiquement, dans un couple marié qui a des enfants, le père et la mère sont chacun considérés comme ayant des enfants à charge. Au niveau de la mutuelle, c’est différent. Le plus souvent, c’est la mère qui est considérée comme ayant un ou plusieurs enfants à charge.”

Voilà donc que des pères, coparents, ou des mères indépendant(e) s qui n’ont pas d’enfant(s) à charge au niveau de la mutuelle se voient rattrapé par l’Inasti. “Toutes ces personnes ont agi de bonne foi au moment de rentrer une demande de droit passerelle. Demande qui a été acceptée à l’époque, d’ailleurs, souffle Johnatan Rooms. Plusieurs clients m’ont contacté ces derniers temps, dont un coiffeur qui se retrouve avec 7 500 € à payer alors que son affaire ne va pas bien. Pour certains, c’est impossible à rembourser car cet argent avait été utilisé pour garder l’affaire à flot.”

L’expert-comptable ne comprend pas pourquoi l’Inasti arrive avec ces régularisations trois ans plus tard. “On dirait qu’ils cherchent de l’argent… Cette affaire fait beaucoup de bruit dans le métier et les gens sont scandalisés. Le piège à con est devenu un double piège à con !”