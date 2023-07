Précompte immobilier : ça va faire mal pour les propriétaires à Bruxelles, la note sera salée

De plus, certaines communes avaient annoncé qu’elles augmenteraient leurs centimes additionnels au précompte immobilier dans leur budget de 2023. C’est le cas pour Forest avec une hausse de 28 %, Anderlecht hausse de 18 %, Ixelles et Molenbeek haussent de 16 % environ, Saint-Gilles de 13 %, et Watermael-Boitsfort et Schaerbeek de 10 %.

Prime compensatoire

Pour compenser, certaines localités ont décidé d’octroyer une prime communale au logement qui s’élève à 150 euros à Anderlecht, 140 euros à Evere, 100 euros à Ixelles, 40 euros à Jette, 100 euros à Saint-Gilles et 115 euros à Schaerbeek.

Les propriétaires qui occupent leur propre bien à Bruxelles sont eux concernés par la prime “Be Home” qui s’élève à 150 euros en 2023. Si cette dernière n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’impôt, il est possible de faire la réclamation dans les 193 jours suivant l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Les 400 000 documents seront envoyés jusqu’à la fin du mois de septembre.