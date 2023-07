Les moules à 11,50€ chez Ikea ne passent pas: “On s’interroge si ce n’est pas un problème de concurrence déloyale”

À lire aussi

Des tarifs qui varient d'un restaurant à l'autre mais qui ne parviennent pas à concurrencer l'offre… d'Ikea ! La casserole de moules y est vendue à 15 € dans les restaurants de la chaîne, avec une offre à 11,50 € pour les détenteurs de la carte Ikea Family. Un prix qui en fait rêver certains, mais qui pose aussi question. "Déjà, Ikea peut se permettre de passer par un groupement d'achat conséquent, qui fait automatiquement baisser le prix des moules, poursuit Ludivine de Magnanville. Par contre, nous sommes attentifs au système utilisé en interne. Il semble qu'Ikea n'est pas soumis à la même commission paritaire que l'Horeca. Les charges sont donc moins élevées, car ils ne sont pas soumis au système de primes qui existent chez nous, notamment."

Car les restaurants Ikea ne fonctionnent pas de la même façon que les restaurants classiques. "Par exemple, il n'y a volontairement pas de service à table, et les gens doivent se servir tout du long. C'est donc considéré au niveau légal comme de la préparation de repas, et non un service. Il me revient aussi que les employés qui travaillent dans les cuisines ont des tâches polyvalentes dans tout le magasin, ce qui permet d'éviter le passage à la commission paritaire 302. Nous nous questionnons sur un problème de concurrence déloyale."