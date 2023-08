Et actuellement, les cambriolages sont en hausse, comme souvent pendant les vacances estivales. Face à cette situation, les Belges cherchent à se protéger du mieux possible. Dès lors, il n’est pas étonnant d’apprendre que d’après les dernières données récoltées par CitySafes, une entreprise spécialisée dans la location de coffres-forts, il y a eu une augmentation alarmante de 33 % de la demande de coffres-forts au cours des deux derniers mois dans ses 12 agences en Belgique.

L'année dernière, la société avait déjà observé une hausse significative des demandes de coffres-forts allant de 30 % à 50 % pendant les mois d'été par rapport au mois de mai. "Il y a différentes façons de sécuriser vos objets de valeur, mais nous avons remarqué que les gens se tournaient de plus en plus vers nos coffres-forts au cours des derniers mois, souligne Joost Dejaeger, CEO de CitySafes. Nos services ont augmenté d'un tiers entre avril et juin de cette année. Cela montre que de plus en plus de personnes recherchent des solutions de sécurité fiables. Nous avons donc choisi consciemment de sensibiliser le public car un cambriolage peut être un événement dramatique., et nous invitons tout le monde à prendre les mesures de sécurité préventives appropriées afin de partir en vacances en toute sécurité". La plupart du temps, de l'argent liquide est volé, mais les bijoux, les montres, les téléphones portables et les cartes bancaires sont également très convoités. Il s'agit d'ailleurs d'un phénomène bien connu que la police signale chaque année étant donné que le nombre de cambriolages augmente considérablement pendant les vacances d'été. Et avec la baisse du pouvoir d'achat, le profil des cambrioleurs tend d'ailleurs à se diversifier. L'an passé, quelque 200 intrusions sont survenues chaque jour en Belgique.