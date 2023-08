Inquiétant : un wallon sur deux n’a pas assez de réserves financières en cas de souci

Au total, les Belges possèdent 300 milliards d’euros sur leurs comptes épargnes, selon les derniers chiffres de la Banque Nationale. Cela correspond à un peu plus de 27.000€ par personne, enfants inclus. Il est bien sûr évident que tout le monde ne dispose pas de cette somme, et que certains en possèdent plusieurs multiples. Et la crise économique et inflationniste n’arrange rien. Pour en savoir plus sur l’épargne des Belges, la banque Argenta a mené l’enquête auprès de 2.000 Belges. “Près d’un Wallon sur deux (48 %) déclare que son épargne disponible correspond à moins de 3 mois de salaire, soit environ 6237 euros en moyenne. Seuls 18 % des Wallons disposent d’une réserve financière nettement plus importante, puisqu’ils la chiffrent à plus de 6 mois de salaire. Mais quelle est la réserve d’épargne idéale ? 28 % des répondants estiment qu’un ou deux revenus mensuels mis de côté suffisent. Pour 23 % d’entre eux, un bon matelas financier devrait équivaloir à 3 à 6 revenus mensuels, alors que 28 % l’évaluent à plus de 6 revenus mensuels pour faire face aux dépenses imprévues”, apprend-on tout d’abord.