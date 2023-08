Les prix s’envolent à nouveau à la pompe, malgré un prix du baril de pétrole qui reste bas : où est l’embrouille ? On vous explique

À lire aussi

Par ailleurs, le prix du baril de pétrole, s’il est reparti à la hausse ces dernières semaines, reste relativement bas par rapport au record historique : 87,32$ ce jeudi, contre 147,5$ lors de la crise financière de 2008. Mais s’arrêter à ces chiffres est trompeur. D’autres éléments entrent en ligne de compte pour le calcul du prix à la pompe. “Tout d’abord, le taux de change entre l’euro et le dollar n’est plus du tout le même qu’en 2008, quand l’euro était beaucoup plus fort que la devise américaine qui sert de repère pour le calcul du prix du baril de pétrole”, rappelle Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

De fait, un dollar équivalait à l’époque à environ 0,65 €, contre 0,91 € aujourd’hui. En d’autres termes, 147,5 $ équivalaient à l’époque à 94,4 €, contre 134,22 € aujourd’hui. Par ailleurs, le prix du baril n’est pas le seul à avoir un impact sur le prix final à la pompe. “Il y a une distinction essentielle à faire entre le prix du baril et le prix du produit fini qui sont régis par deux marchés différents”, poursuit Olivier Neirynck. Il s’agit pour la Belgique de marchés européens qui ont évolué ces dernières années et qui sont soumis à l’inflation ou encore à l’indexation des salaires, en Belgique du moins.

On ne peut pas omettre non plus le contexte géopolitique troublé que nous vivons depuis pratiquement 2018. La guerre en Ukraine est évidemment un élément majeur, mais pas seulement. “C’est le changement majeur sur les marchés ces derniers mois, soutient-il. Le 15 octobre 2022, le litre de diesel affichait un prix maximum de 2,239 € à la pompe. Ce pic correspond aux sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie sur les exportations de pétrole russe. Tous les pays membres ont dû trouver des alternatives ailleurs, ce qui a tendu le marché. Si on a connu depuis lors une grosse baisse des prix, c’est parce que l’Europe a plutôt bien réagi en allant négocier avec des pays comme le Qatar, les USA ou encore la Norvège qui ont suppléé le manque russe.”

Le problème, c’est que cette offre reste limitée et il suffit d’une hausse de la demande pour voir les prix augmenter à nouveau. “C’est ce à quoi on assiste pour le moment, avec une hausse constante de la demande face à une offre qui n’évolue pas, indique-t-il. Le prix du baril augmente donc, d’autant plus que les pays de l’Opep ont décidé de diminuer leurs exportations de deux millions de barils par jour. Leur volonté était de faire remonter le prix du baril qui flirtait avec les 70 €, ce qui ne leur convenait pas en termes d’objectifs économiques.”

Dernier élément à prendre en compte, et non des moindres, ce sont les taxes qui influent les prix à la pompe. “Si on reprend l’exemple de 2008, on remarque que les accises ont fortement augmenté pour le diesel, qui avait longtemps été soutenu. Aujourd’hui, les accises sont similaires à celles de l’essence, soit 600 € du mètre cube. En 2022, le gouvernement fédéral avait décidé de baisser ces accises pour faire face à la crise via un cliquet négatif unique mais c’était une mesure provisoire. Quand les tarifs sont revenus à un niveau acceptable, le gouvernement a réinstauré un cliquet positif pour retrouver progressivement la barre des 600 € du mètre cube.”

La situation reste donc sous tension, et de nouvelles hausses sont à attendre dans les prochaines semaines, peut-être suivies d’une période d’accalmie par la suite en fonction de la situation géopolitique, notamment.