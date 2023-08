TVA, accises,... : la moitié du prix de votre plein, ce sont des taxes !

À lire aussi

Commençons par le prix du produit fini qui sort du pistolet. Il représente 0,7141€ au litre, soit 35,705€ pour ce plein de 50 litres. À cela, il faut évidemment ajouter la marge de l’entreprise pétrolière et du pompiste, plus les coûts de distribution : ils sont facturés à 0,2160€ par litre, soit 10,8€ pour cet exemple.

On arrive ainsi à 46,505€ pour cette partie. Le reste ? On commence par les accises qui nous coûtent 0,6002€ du litre, soit 30,01€ pour le total du plein. À cela, on peut ajouter la cotisation Apetra, il s’agit de la cotisation qui sert à alimenter les stocks stratégiques du pays. Cela revient à 0,0131€ du litre, soit une petite participation de 0,655€ au total.

À lire aussi

Pour finir, il faut évidemment ajouter à ces 77,17€ la TVA à 21 %, soit 16,185€ (0,3237€ du litre) pour arriver à un prix total de 93,35€, dont… 49,8 % de taxes, rien que ça.