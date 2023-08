Voici les prochains jeux à gratter proposés par la Loterie Nationale: les chances de gain augmentent

Ce lundi, la Loterie Nationale a sorti une nouvelle version du jeu à gratter Astro. Une nouvelle formule qui, comme souvent, promet plus de chances de gagner, et des sommes plus importantes. “En misant 2€, vous pouvez maintenant remporter jusqu’à 50.000€, soit 5 fois plus que notre ancienne version. Choisissez le signe astrologique qui vous portera chance et si vous avez 2 symboles identiques, les étoiles sont de votre côté. Vous gagnez le montant correspondant. Et ce n’est pas fini. Grattez ensuite la zone “Bonus” et si vous y découvrez un montant, vous le remportez”, peut-on lire dans la description du jeu.