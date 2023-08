Bien plus intéressant que les comptes épargne: tout ce qu'il faut savoir sur le Bon d’État à un an

Quand peut-on y souscrire ?

La période de souscription s’étale du 24 au 31 août auprès de l’agence fédérale de la dette, via l’onglet de souscription en ligne, et en vous identifiant au moyen d’Itsme ou de votre e-id. Vous ne devez alors pas ouvrir de compte-titre. Vous pouvez aussi y souscrire jusqu’au 1er septembre auprès de 14 banques belges (ABN Amro, Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, Bpost Bank, Crelan, Deutsche Bank, ING Belgique, KBC, Keytrade, Leleux, Van De Put et VDK Bank), mais vous devrez alors ouvrir également un compte-titres et des frais de garde pourront vous être facturés. Cependant, les quatre grandes banques (KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis et ING) ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne factureraient pas de frais de garde pour cette souscription.

Est-ce que la souscription est limitée ?

Pas de panique, vous ne devrez pas être au taquet dès l’ouverture de la période de souscription. En effet, aucun plafond n’a été fixé et il n’y aura donc pas de clôture anticipée comme l’a affirmé Jean Deboutte, directeur de l’Agence de la Dette auprès de nos confrères de l’Echo. En clair, pas de premier arrivé premier servi puisque tous ceux qui souhaitent y souscrire en auront la possibilité.

Est-ce le produit le plus intéressant à échéance d’un an ?

Face aux comptes épargne, il n’y a pas photo. Pour obtenir le meilleur taux sur ce type de produit, il faut immobiliser son argent durant 12 mois, pour conjuguer taux de base et prime de fidélité. Le bon d’État ayant également un terme d’un an, les deux produits sont parfaitement comparables et le rendement de 2,81 % promis par le bon d’État bat les comptes épargne de toutes les banques du marché. Si Santander offre un rendement de 2,50 % bruts (1 % de taux de base et 1,50 % de prime de fidélité). Pour 2023, l’exonération est plafonnée à 980 euros par personne. Si le compte est au nom de deux époux ou cohabitants légaux, l’exonération se monte à 1.960 euros par an (double exonération). La banque est tenue de retenir 15 % de précompte mobilier sur les intérêts excédant le plafond. Si vous disposez de gros montants sur votre compte épargne, le rendement net sera donc inférieur aux 2,50 % promis chez Santander. BNP Paribas Fortis et ING ne proposent quant à elles que 1,50 % tandis que Belfius se limite à 1,25 %. Le bon d’État l’emporte donc clairement. Du côté des comptes à terme à un an proposés par les banques, Deutsche Bank propose le meilleur rendement avec son offre à 3,43 % bruts, soit 2,401 % nets, mais le dépôt minimum s’élève à 100 000 €. Sans dépôt minimum la meilleure offre se déniche chez Me Direct, avec un taux de 2,86 % avant précompte, soit un rendement net de 2,002 %.

Est-ce un produit à risque ?

L’épargne est le refuge des investisseurs qui ne veulent prendre aucun risque, puisqu’en cas de faillite les placements sont garantis jusqu’à hauteur de 100 000 €. Les bons d’État ne bénéficient pas de cette même couverture, mais ils n’en demeurent pas moins un produit quasi sans risque puisque pour perdre votre argent, il faudrait que l’État fasse faillite. Chose hautement improbable, d’ici un an en tout cas.

Combien devez-vous investir ?

Le bon d’État est destiné aux investisseurs particuliers, par tranche de 100 €. Il n’y a pas de maximum. Si vous décidez d’investir 100 000 €, vous toucherez donc, à terme, 102 810 €.

Serez-vous taxés ?

Le rendement brut du bon d’État à 1 an s’élève à 3,30 %. Compte tenu du précompte, fixé à 15 % comme sur les comptes épargne (au-delà de 980 € par personne), votre rendement net garanti s’élève à 2,81 %.

Peut-on revendre des bons d’État avant terme ?

Un bon d’État peut être revendu avant l’échéance, mais sur le marché secondaire et à un prix qui dépendra de l’évolution des taux d’intérêt. Lorsque le taux d’intérêt du marché est supérieur à celui de votre bon d’État, vous obtenez moins que la valeur nominale. Si le taux de votre bon d’État est supérieur à l’intérêt du marché, vous pouvez le vendre avec une plus-value.