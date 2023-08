L’incroyable succès du bon d’État : déjà plus d’un milliard de souscriptions !

Il apparaît de plus en plus certain que ce bon d’État battra tous les records. Un véritable concurrent pour les comptes épargne qui rapportent parfois moins de 1 % dans les grandes banques et, au mieux, 2,50 % chez Santander. Pour le ministre Van Peteghem, c’est aussi un moyen de forcer les banques à revoir les taux sur ces comptes épargne. Pour l’heure, les banques restent attentistes, même si Argenta s’est aligné sur le rendement du bon d’État en lançant un compte à terme offrant 2,81 % net, rapidement suivie par Deutsche Bank qui a fait légèrement mieux avec un rendement brut au-delà des 4 % mais ramené à 2,87 % une fois le précompte mobilier de 30 % retenu.

Pour sûr, si les banques voient les comptes épargne de leurs clients se vider, elles se devront de réagir. Jusqu’à présent, faute d’offre réellement alléchante ailleurs, elles pouvaient se contenter de miser sur la fidélité de leurs clients. Les choses semblent aujourd’hui changer.

Vous avez donc encore quelques jours pour souscrire au bon d’État, dont nous vous expliquions tous les détails en début de semaine.